„Polityka Zachodu ulega harmonizacji i konsolidacji, jeśli chodzi o relacje z Rosją, co jest bardzo bliskie naszemu polskiemu stanowisku” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Rau, poseł PiS, były szef polskiej dyplomacji.
W opinii Zbigniewa Raua przemówienie prezydenta Nawrockiego podczas 80. sesji ONZ z polityki zagranicznej było bardzo dobre.
Ono było osadzone w tym, co w polityce zagranicznej każdego państwa jest najważniejsze, czyli w historii i geopolityce danego państwa. I z tych dwóch przesłanek prezydent Nawrocki wyprowadził…
