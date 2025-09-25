TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Zbigniew Rau na antenie Telewizji wPolsce24: Rosja nie ma innej polityki zagranicznej, tylko politykę imperialną

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zbigniew Rau / autor: Fratria
Zbigniew Rau / autor: Fratria

Polityka Zachodu ulega harmonizacji i konsolidacji, jeśli chodzi o relacje z Rosją, co jest bardzo bliskie naszemu polskiemu stanowisku” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Rau, poseł PiS, były szef polskiej dyplomacji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent podczas 80. sesji ONZ: Dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach. Stoimy w punkcie zwrotnym historii

W opinii Zbigniewa Raua przemówienie prezydenta Nawrockiego podczas 80. sesji ONZ z polityki zagranicznej było bardzo dobre.

Ono było osadzone w tym, co w polityce zagranicznej każdego państwa jest najważniejsze, czyli w historii i geopolityce danego państwa. I z tych dwóch przesłanek prezydent Nawrocki wyprowadził…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych