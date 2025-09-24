Posłowie PiS zwrócili się do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z postulatem zakupu polskich przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat. Europoseł PiS Michał Dworczyk zaapelował do szefa MON o zakup polskich pocisków, zamiast pocisków amerykańskiej produkcji Javelin.
Na konferencji prasowej w Sejmie politycy PiS: europoseł Michał Dworczyk oraz poseł Marcin Horała odnieśli się do informacji o tym, że amerykański Departament Stanu zgodził się na sprzedaż Polsce 2,5 tys. pocisków przeciwpancernych Javelin.
Według Dworczyka decyzja o zakupie tych pocisków byłaby dobra, gdyby nie to, że - jak zauważył - „sytuacja zdecydowanie się teraz zmieniła”.
Teraz Polska nakładami wielu milionów złotych opracowała swój własny przeciwpancerny pocisk kierowany Pirat. Jest to bardzo dobry sprzęt, który może być wykorzystywany z powodzeniem przez Wojsko Polskie
— ocenił europoseł.
Niższa cena
Jak dodał, szczególnie istotny jest fakt, że pociski Pirat mogą być w pełni produkowane w Polsce.
Dworczyk ocenił, że kolejnym argumentem przemawiającym za zakupem pocisków Pirat jest cena: pocisk ten jest mniej więcej trzykrotnie tańszy od jego odpowiedników zagranicznych.
Ministerstwo Obrony Narodowej, w szczególności pan premier Kosiniak-Kamysz, deklarowali, że 50 proc. zakupów będą starali się dokonywać w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dzisiaj, kiedy realnie powstaje taka możliwość, zamiast wydać pieniądze w polskiej fabryce, u polskich przedsiębiorców, MON chce zdecydować się na zakup pocisków przeciwpancernych kierowanych za granicą
— mówił Dworczyk.
Korzyści gospodarcze
Marcin Horała zaznaczył, że nie kwestionuje potrzeby zakupu przeciwpancernych pocisków kierowanych dla Wojska Polskiego jak i jakości pocisków Javelin, ale ze względu na korzyści gospodarcze oraz potrzebę wzmocnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego konieczne jest wspieranie „polskiego kapitału”.
Apelujemy do premiera Kosiniaka-Kamysza o to, aby doprowadził do zakupu pocisków przeciwpancernych kierowanych Pirat, o to, żeby nasycał Wojsko Polskie polskim sprzętem i polskim uzbrojeniem, które może być na terenie naszego kraju produkowane
— podkreślił Dworczyk. Dodał, że transakcja o zakupie pocisków Javelin nie została jeszcze zrealizowana, w związku z czym „jest czas na działanie”.
Zgoda USA
Należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA) poinformowała o wydaniu zgody przez Departament Stanu na sprzedaż ponad 2,5 tys. pocisków przeciwpancernych Javelin do Polski. Maksymalna podana cena uzbrojenia to 780 mln dolarów. Pociski Javelin produkowane są przez koncerny Lockheed Martin i Raytheon. Odegrały ważną rolę w pełnowymiarowej wojnie Ukrainy z Rosją, zwłaszcza w jej pierwszej fazie w 2022 r. Pociski mają zasięg do 4 km.
Pociski przeciwpancerne Pirat produkowane są przez polskie zakłady zbrojeniowe MESKO.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741420-polskie-pociski-pirat-a-nie-javeliny-poslowie-pis-apeluja
