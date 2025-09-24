Młodszy inspektor Krzysztof Ogroński objął stanowisko Komendanta Stołecznego Policji, zastępując inspektora Dariusza Walichnowskiego. O godz. 15 w KSP odbyła się uroczysta zbiórka z przekazaniem obowiązków.
O przekazaniu obowiązków szefa stołecznej policji KSP poinformowała dziś na platformie X.
O godzinie 15.00 w Komendzie Stołecznej Policji odbędzie się uroczysta zbiórka w związku z przekazaniem obowiązków na stanowisku Komendanta Stołecznego Policji młodszemu inspektorowi doktorowi Krzysztofowi Ogrońskiemu
— napisano.
Mł. insp. Krzysztof Ogroński zastąpi na stanowisku dotychczasowego komendanta – insp. Dariusza Walichnowskiego. Ogroński do tej pory był zastępcą komendanta stołecznego garnizonu do spraw kryminalnych.
Wrócił do policji z kilkuletniej emerytury. Służbę rozpoczął w prewencji, a następnie pracował w pionie kryminalnym. Związany był też m.in. z komisariatem w Serocku czy komendą w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ogroński jest również specjalistą od przestępczości wschodniej. Brał udział w wykrywaniu aktów sabotażu, w tym pożaru Hali Marywilskiej.
xyz/PAP
