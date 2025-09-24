Pawełczyk-Woicka: "Sprawa Sławomira Nowaka jak w soczewce pokazuje wszystkie nieprawidłowości polskiego sądownictwa"

Sprawa Sławomira Nowaka jak w soczewce pokazuje wszystkie nieprawidłowości polskiego sądownictwa” - stwierdził we wpisie na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.

Dagmara Pawełczyk-Woicka przeanalizowała całą sprawę Sławomira Nowaka.

Akt oskarżenia wpłynął w 2022 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie. Potem sędzia Iwona Szymańska przez ponad rok analizowała akta, tłumacząc to dużą ilością pracy. Gdy wreszcie je przeczytała, obrońcy złożyli wniosek o jej wyłączenie – nie został on uwzględniony. Za wszelką cenę chciała się pozbyć sprawy, więc zwróciła się do Sądu Najwyższego o przekazanie jej do innego sądu dla dobra wymiaru sprawiedliwości, argumentując presją wywieraną na nią przez zarządzenia nadzorcze prezesów. SN, w osobie sędzi Barbary Skoczkowskiej, przez kilka miesięcy badał legalność tych zarządzeń i doszedł do wniosku, że były nielegalne, ale sprawy nie przekazał. W 2024 roku sędzia Szymańska musiała się jednak sprawą zająć. Wyłączyła część zarzutów (tzw. polski wątek) do odrębnego rozpoznania, co skierowało sprawę do innego postępowania – tam trafiła na nieszczęsnego asesora, na którym skupił się gniew ludu. Na marginesie: główna część sprawy (wątek ukraiński) nadal toczy się przed SO w Warszawie

— podkreśliła Dagmara Pawełczyk-Woicka.

A ja potem czytam w KRS same laurki o sędziach do awansu (oceny kwalifikacji). Coś jest bardzo nie tak z naszym systemem, że sędziom opłaca się sprawy „pozbywać”. Szanowni Państwo, przewlekłość i zła organizacja to pierwsi sojusznicy korupcji. Pamiętam, jak wiele lat temu w księgach wieczystych krakowskiego sądu odkryto korupcję: na wpis czekało się tak długo, że ludzie dawali łapówki za przyspieszenie. Skończyły się kolejki – skończyła się korupcja. Nie mogę się zgodzić na obwinianie o wszystkie nieprawidłowości asesora!

— dodała.

