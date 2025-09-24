„Szanowni państwo mieliśmy zobowiązanie pana premiera, że ureguluje to wśród ministrów i co widzimy? Henryk Kiepura łącznie kilometrówka i wynajem samochodu - 102 ty. zł. Paweł Bejda - prawie 86 tys. zł. Cezary Tomczyk - 81 tys. zł. Michał Gramatyka - 56 tys. zł. i Robert Kropiwnicki 54,7 tys. zł” - wyliczała poseł Razem Marcelina Zawisza z mównicy sejmowej.
Co jakiś czas wraca temat kilometrówek. Głośno o nich było, chociażby w kontekście małżeństwa Arkadiusza Myrchy i Kingi Gajewskiej, którzy ochoczo korzystali ze zwrotów za służbową podróż.
Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu poseł Razem Marcelina Zawisza postanowiła znów podjąć temat podróży polityków.
Mamy kolejny odcinek pokazywania palcami, kto nadużywa kilometrówek ze wszystkich klubów. Jak rozumiem, pan marszałek zwrócił się z pytaniem, czy ta sprawa będzie uregulowana, ale no cóż, chętnych do pracy pan nie znalazł, panie marszałku, bo zrezygnowanie z 50 000 rocznie to jednak jest duże zobowiązanie, prawda?
Posłowie koalicji rządowej przodują w kilometrówkach
Okazało się, że politycy koalicji rządzącej maja rozmach w tym aspekcie.
Szanowni państwo mieliśmy zobowiązanie pana premiera, że ureguluje to wśród ministrów i co widzimy? Henryk Kiepura łącznie kilometrówka i wynajem samochodu - 102 ty. zł. Paweł Bejda - prawie 86 tys. zł. Cezary Tomczyk - 81 tys. zł. Michał Gramatyka - 56 tys. zł. i Robert Kropiwnicki 54,7 tys. zł. Panie pośle Kropiwnicki, pan to się nie może powstrzymać co?
Jeśli chodzi o pana, to warto przypomnieć, że również jest pan jednym z rekordzistów, jeśli chodzi o wykorzystanie lotu. Panie marszałku, uregulujcie to wszystko, bo sytuacja jest skandaliczna.
Zapaść gospodarcza, fatalny stan finansów publicznych, obniżane światowe ratingi, ubożenie Polaków. Dla ekipy rządzącej to najwidoczniej mało istotne fakty, grunt, że można pobierać sowite dodatki z budżetu państwa.
