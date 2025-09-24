Rafał Trzaskowski już po raz drugi przegrał wybory prezydenckie, a do tego został upokorzony przez radnych Koalicji Obywatelskiej, przez których Rada Miasta Warszawy nie przyjęła jego projektu wprowadzającego prohibicję w Warszawie. Okazuje się jednak, że to nie koniec politycznego upadku Trzaskowskiego - według „Wprost” na listopadowym kongresie partii Trzaskowski ma stracić stanowisko wiceprzewodniczącego PO! Co więcej, stanowisko ma utracić również Marcin Kierwiński.
Rafał Trzaskowski miał się pogodzić już ze swoim losem i utratą stanowiska wiceszefa PO.
Rafał nie chce o to walczyć. Wyłączył się z działalności w partii po przegranej w wyborach
— zaznaczył polityk z otoczenia Donalda Tuska w rozmowie z „Wprost”.
Przyszłość Kierwińskiego
Co jednak istotne, stanowisko w PO ma stracić także polityk kojarzony z frakcją przeciwna Trzaskowskiemu - Marcin Kierwiński.
Kierwiński po kongresie przestanie być sekretarzem generalnym partii. Tusk powiedział mu, że jeśli chce wrócić na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji nie będzie dłużej gensekiem
— przekazał polityk z otoczenia premiera.
„Wprost” przypomniało o upokorzeniu Trzaskowskiego przez Tuska, co miało zostać źle odebrane w partii.
Dając pozwolenie Kierwińskiemu na ogranie Rafała w sprawie prohibicji Donald Tusk kopie leżącego. W partii ta zagrywka została źle odebrana. Ludzie uważają, że uderzenie w Rafała nie jest potrzebne, bo on i tak załamał się po wyborach
— zaznaczył polityk Platformy Obywatelskiej.
