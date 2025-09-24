Trzaskowski ma stracić stanowisko wiceszefa PO! Nie tylko on ma paść ofiarą zmian Tuska. Jest jeszcze jedno ważne nazwisko!

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Rafał Trzaskowski już po raz drugi przegrał wybory prezydenckie, a do tego został upokorzony przez radnych Koalicji Obywatelskiej, przez których Rada Miasta Warszawy nie przyjęła jego projektu wprowadzającego prohibicję w Warszawie. Okazuje się jednak, że to nie koniec politycznego upadku Trzaskowskiego - według „Wprost” na listopadowym kongresie partii Trzaskowski ma stracić stanowisko wiceprzewodniczącego PO! Co więcej, stanowisko ma utracić również Marcin Kierwiński.

Rafał Trzaskowski miał się pogodzić już ze swoim losem i utratą stanowiska wiceszefa PO.

Rafał nie chce o to walczyć. Wyłączył się z działalności w partii po przegranej w wyborach

— zaznaczył polityk z otoczenia Donalda Tuska w rozmowie z „Wprost”.

Przyszłość Kierwińskiego

Co jednak istotne, stanowisko w PO ma stracić także polityk kojarzony z frakcją przeciwna Trzaskowskiemu - Marcin Kierwiński.

Kierwiński po kongresie przestanie być sekretarzem generalnym partii. Tusk powiedział mu, że jeśli chce wrócić na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji nie będzie dłużej gensekiem

— przekazał polityk z otoczenia premiera. 

Wprost” przypomniało o upokorzeniu Trzaskowskiego przez Tuska, co miało zostać źle odebrane w partii.

Dając pozwolenie Kierwińskiemu na ogranie Rafała w sprawie prohibicji Donald Tusk kopie leżącego. W partii ta zagrywka została źle odebrana. Ludzie uważają, że uderzenie w Rafała nie jest potrzebne, bo on i tak załamał się po wyborach

— zaznaczył polityk Platformy Obywatelskiej.

CZYTAJ TAKŻE:

Trzaskowski przestraszył się Kierwińskiego?! Fala komentarzy po rejteradzie ws. nocnej prohibicji. „Marionetka”; „Wstyd i dno”

Kuriozum! Zmarnowany Trzaskowski ogłasza… sukces ws. prohibicji. „Udało się ich przekonać…”. Fala komentarzy. „Śmiech przez łzy”

tkwl/wprost.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych