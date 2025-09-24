TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Złotowski: Wysiłki Trumpa nie przyniosły rezultatów. Rosja przecież ewidentnie nie chce pokoju, o którym sama mówi

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Kosma Złotowski / autor: Fratria
Kosma Złotowski / autor: Fratria

Prezydent USA dążył do pokoju od początku objęcia swojego urzędu, a jednak te wysiłki nie przyniosły rezultatów. To jest dowód na to, że Rosja ewidentnie tego pokoju, o którym sama mówi, przecież nie chce” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Kosma Złotowski, europoseł PiS.

Na początku programu przypomniano wystąpienie prezydenta Polski Karola Nawrockiego podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Obecne działania Rosji nie wskazują na gotowość do prawdziwego pokoju. Deklaracjom o dialogu – i to też znamy – towarzyszą ofensywy militarne…

