Jak donosi radio RMF, Krzysztof Ogroński ma zostać nowym szefem Komendy Stołecznej Policji. Zastąpi na tym stanowisku Dariusza Walichnowskiego.
Potwierdzają się nieoficjalne informacje RMF FM - dziś nastąpi wymiana na stanowisku szefa Komendy Stołecznej Policji. Po godz. 14 rozpocznie się uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta Dariusza Walichnowskiego. Nowym szef garnizonu warszawskiego zostanie Krzysztof Ogroński
– informuje rozgłośnia.
Kim jest nowy komendant?
Mł. insp. Ogroński obecnie jest zastępcą komendanta stołecznego garnizonu do spraw kryminalnych.
Wrócił do policji z kilkuletniej emerytury. Służbę rozpoczął w prewencji, a następnie pracował w pionie kryminalnym. Związany był też m.in. z komisariatem w Serocku, czy komendą w Nowym Dworze Mazowieckim.
