Co za pogarda! Poseł PO pisał o "katolickiej ciemnocie". Matecki: To tzw. mowa nienawiści. Czy będzie reakcja Tuska?

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Poseł PO Przemysław Witek postanowił przypomnieć o sobie opinii publicznej. Autor słynnej wypowiedzi „Cóż szkodzi obiecać?”, w której ukazał hipokryzję Platformy Obywatelskiej, teraz obraził katolików!

O wyczynach posła Platformy poinformował na platformie X poseł PiS Dariusz Matecki.

Poseł Platformy Obywatelskiej Przemysław Witek w pełni odsłonił prawdziwe oblicze tej partii. “Nie tłumacz katolickiej ciemnocie. Szkoda czasu i zdrowia” - tak o katolikach, o ludziach wierzących, o ludziach, którzy żyją według Dekalogu i uczą swoje dzieci szacunku do innych! Czy wyborcy PO z jego okręgu – a przecież wielu z nich chodzi do kościoła – wiedzą, co on o nich naprawdę sądzi? Czy dla Witka każdy, kto nie popiera rewolucji obyczajowej i staje po stronie tradycyjnych wartości, to „ciemnota”?

— napisał na platformie X Dariusz Matecki, poseł PiS, załączając zrzuty z ekranu z komentarzami posła Witka.

To nie tylko skandal – to chyba tzw. mowa nienawiści i pogarda, za którą Witek powinien odpowiedzieć

— dodał.

Ale kiedy katolik jest obrażany – nikt z PO nie reaguje. Gdyby zamiast „katolickiej” użył „islamskiej” lub „ukraińskiej”, byłaby afera na całą Polskę? Czy będzie reakcja Donalda Tuska? Czy Platforma będzie nadal akceptować pogardę wobec chrześcijan?

— zapytał poseł PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Trwa szukanie winnych porażki Trzaskowskiego? Poseł od „cóż szkodzi obiecać” został ukarany przez kolegium Koalicji Obywatelskiej

I tyle są warte obietnice Tuska i Trzaskowskiego! Poseł PO ze szczerością o deklaracji Mentzena: „Cóż szkodzi obiecać?”

TYLKO U NAS. „Cóż szkodzi obiecać”. Jarosław Kaczyński: Poseł PO pokazał całą istotę swojej partii. To naprawdę są wybory o los Polski

tt/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych