Poseł PO Przemysław Witek postanowił przypomnieć o sobie opinii publicznej. Autor słynnej wypowiedzi „Cóż szkodzi obiecać?”, w której ukazał hipokryzję Platformy Obywatelskiej, teraz obraził katolików!
O wyczynach posła Platformy poinformował na platformie X poseł PiS Dariusz Matecki.
Poseł Platformy Obywatelskiej Przemysław Witek w pełni odsłonił prawdziwe oblicze tej partii. “Nie tłumacz katolickiej ciemnocie. Szkoda czasu i zdrowia” - tak o katolikach, o ludziach wierzących, o ludziach, którzy żyją według Dekalogu i uczą swoje dzieci szacunku do innych! Czy wyborcy PO z jego okręgu – a przecież wielu z nich chodzi do kościoła – wiedzą, co on o nich naprawdę sądzi? Czy dla Witka każdy, kto nie popiera rewolucji obyczajowej i staje po stronie tradycyjnych wartości, to „ciemnota”?
— napisał na platformie X Dariusz Matecki, poseł PiS, załączając zrzuty z ekranu z komentarzami posła Witka.
To nie tylko skandal – to chyba tzw. mowa nienawiści i pogarda, za którą Witek powinien odpowiedzieć
— dodał.
Ale kiedy katolik jest obrażany – nikt z PO nie reaguje. Gdyby zamiast „katolickiej” użył „islamskiej” lub „ukraińskiej”, byłaby afera na całą Polskę? Czy będzie reakcja Donalda Tuska? Czy Platforma będzie nadal akceptować pogardę wobec chrześcijan?
— zapytał poseł PiS.
