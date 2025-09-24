„To jest coś karygodnego i z całą pewnością zostanie dostrzeżone również wśród naszych sojuszników. Po raz kolejny okazuje się, że ta ekipa jest niepoważna i naraża nas na pewien dyskomfort” – tak fakt, że samoloty F-35, które dotrą do Polski w przyszłym roku, prawdopodobnie będą nieuzbrojone skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Hreniak.
Od północy ma być otwarte przejście graniczne z Białorusią, zamknięte kilkanaście dni temu w związku z manewrami „Zapad”, przez co kilka tysięcy kierowców ciężarówek utknęło po stronie białoruskiej. Tę kwestię skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Hreniak.
Straty dla tych firm są z pewnością ogromne i dzisiaj pytanie, czy państwo polskie wypłaci odszkodowania. Rozumiemy wprowadzenie pewnych obostrzeń, jeżeli…
