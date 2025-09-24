„Panie pośle Tobiaszu Bocheński, błędnie wśród ‘błędów’ rządów PIS wskazuje Pan m. in. ‘kwestie aborcyjne i WYROK TK’” - napisała w mediach społecznościowych prof. Krystyna Pawłowicz, reagując na słowa europosła Tobiasza Bocheńskiego. Jak podkreśliła sędzia, Trybunał Konstytucyjny badał przepisy wyłączające karalność za aborcję eugeniczną na wniosek grupy posłów i miał obowiązek wydać orzeczenie zgodne z konstytucyjnymi regulacjami.
Były wojewoda mazowiecki wczoraj w Polsat News odniósł się do sporu Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry o przyczyny utraty przez PiS rządów w 2023 roku. Wśród błędów, jakie popełnił poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy, wymienił m.in. sprawę potknięć przy Polskim Ładzie, ale także wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zapisy o aborcji eugenicznej za niekonstytucyjne.
Różnimy się w tych diagnozach co do powodów. Oczywiście kwestia otworzenia przez Komisję Europejską dopływu zboża z Ukrainy, kwestia pewnych mankamentów popełnionych pierwotnie w Polskim Ładzie, kwestia prawa aborcyjnego i wyroku Trybunału Konstytucyjnego, może też problemy komunikacyjne rządu, za które odpowiadała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— stwierdził europoseł PiS. Na słowa dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego zareagowała sędzia prof. Krystyna Pawłowicz.
Panie pośle Tobiaszu Bocheński, błędnie wśród „błędów” rządów PIS wskazuje Pan m. in. „kwestie aborcyjne i WYROK TK”.
Proszę pamiętać, że TK NIE działa z WŁASNEJ inicjatywy, a wyłącznie NA WNIOSEK uprawnionych podmiotów
— skomentowała słowa Bocheńskiego sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Wyrok był oczywisty
W 2020 r. TK orzekł, że przepisy zezwalające na zabicie dziecka poczętego ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu są sprzeczne z konstytucyjną ochroną życia ludzkiego. Wyrok ten był de facto powtórzeniem postanowienia TK pod przewodnictwem Andrzeja Zolla z 1997 r., gdyż w oparciu o konstytucję nie można było orzec niczego innego. Wniosek o zbadanie przepisów wyłączających karalność aborcji w tym przypadku złożyła grupa posłów , o czym przypomniała europosłowi Bocheńskiemu sędzia Pawłowicz.
Wyrok w sprawie aborcji eugenicznej TK wydał NA WNIOSEK grupy POSŁÓW. Złożony dwukrotnie. Wniosek był procedowany kilka lat i TK MUSIAŁ w końcu orzec - zgodnie z Konstytucją - iż, zabijanie dzieci z powodów eugenicznych JEST SPRZECZNE z polską konstytucją, chroniącą życie człowieka. Proszę nie obciążać TK krytyką, gdyż wydanie wyroku na podstawie i zgodnie z Konstytucją było OBOWIĄZKIEM sędziów TK
— napisała w mediach społecznościowych sędzia prof. Krystyna Pawłowicz.
