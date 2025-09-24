„Organizacja Narodów Zjednoczonych jest na razie nie do zastąpienia, ale jej mała skuteczność w zapewnianiu pokoju wynika w dużej mierze z tego, jak jest skonstruowana Rada Bezpieczeństwa ONZ, której stałym członkiem są Rosja i Chiny. Więc mamy pat. Świat Zachodu kontra oś zła” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
Jarosław Sellin wskazał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych została wymyślona po II wojnie światowej głównie po to, żeby zapewnić pokój światu. …
