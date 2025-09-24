„Żadne wojny, żadne wojny nie mogą się bowiem agresorom opłacać. Wojny nie mogą opłacać się agresorom także pod względem ekonomicznym. Państwom i narodom należy się pełne zadośćuczynienie, także od tych, którzy wywołali II wojnę światową” - powiedział podczas przemówienia w ONZ prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent odniósł się do historii, która pamięta wiele wojen i konfliktów. W ich rezultacie niektóre państwa i narody były niewolone, a granice zacierane lub przesuwane.
Wiele państw obecnych w tej sali doskonale zna tragedię granic wyznaczanych siłą i decyzji podejmowanych ponad głowami narodów. Doświadczenie historyczne, nieraz tak trudne dla mojego kraju, wskazuje, że trwały pokój nie może być budowany na nagradzaniu agresji, na nagradzaniu agresji. Nie możemy godzić się na naruszanie zasady integralności terytorialnej i suwerenności naszych narodów
— powiedział.
Głowa państwa zaznaczyła, że Federacja Rosyjska musi ponieść pełnię odpowiedzialności za niesprowokowaną agresję, jakiej się dopuściła.
Rosja musi zakończyć wojnę i przyjąć za nią pełną odpowiedzialność. Pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności powinno być naszym wspólnym obowiązkiem. Sprawcy wszystkich zbrodni międzynarodowych muszą być sądzeni przed właściwymi sądami. Mam nadzieję, że tak się w najbliższym czasie stanie. A nie, będziemy spotykać się w kolejnych latach, także mojej prezydentury, i dyskutować rzeczy, które powinny być dla nas wszystkich oczywiste
— dodał.
Niemcy muszą zapłacić Polsce reparacje wojenne
Prezydent dał jasno do zrozumienia, że Polska będzie dążyć do rozliczenia zbrodniczych reżimów, które dokonywały agresji.
Dlatego też Polska wspiera prace Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego i popiera ideę ustanowienia specjalnego trybunału ad hoc, który osądziłby sprawców agresji
— zapewnił.
Następnie kontynuował:
Żadne wojny, żadne wojny nie mogą się bowiem agresorom opłacać. Wojny nie mogą opłacać się agresorom także pod względem ekonomicznym. Państwom i narodom należy się pełne zadośćuczynienie, także od tych, którzy wywołali II wojnę światową. Bo jeśli chcemy budować wspólnotę państw demokratycznych, wspólną Unię Europejską to musimy zgodzić się wspólnie na to, że wojna nie może opłacać się pod względem ekonomicznym żadnemu z agresorów.
Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny pokazał, że zapowiedzi z kampanii wyborczej to nie były czcze słowa, ale zobowiązanie, z którego zamierza się sumiennie wywiązywać.
