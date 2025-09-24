Zgadzam się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że Europa pogrążyła się w ideologicznym szale w sprawie migracji i Zielonego Ładu, a także dotowała Federację Rosyjską, kupując ruski gaz - powiedział prezydent RP Karol Nawrocki w przemówieniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
Nawrocki stwierdził, że Europa popełniła błędy. Jak dodał, zgodził się z krytyką Donalda Trumpa pod adresem państw kontynentu.
Tak, zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy - i taki sygnał szedł też z Europy Środkowej i Wschodniej - Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji. Do zielonego szaleństwa i Zielonego Ładu, który niszczy rynki gospodarcze, ekonomiczne i także rynki rolne
— powiedział prezydent.
Tak, ta sama Europa, nasi przyjaciele i nasi partnerzy, z którymi chcemy budować wspólną Unię Europejską, przez wiele lat dotowali Federację Rosyjską kupując ruski, tani gaz. My to wszystko, drodzy państwo, w Polsce i w Europie Środkowej wiemy i cieszymy się zawsze wtedy, kiedy przywódcy państw Europy Zachodniej wyciągają z tego konsekwencje i słuchają naszego głosu
— dodał Karol Nawrocki.
