TYLKO U NAS. Marcin Romanowski o umorzeniu postępowania ws. Nowaka: "To jest skandal wyjątkowo ordynarny"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Romanowski
Marcin Romanowski

To jest skandal wyjątkowo ordynarny. Przypomnę, że jednak nie pierwszy, podobne działania miały miejsce w sprawie Giertycha, gdzie nawet miesiącami ukrywano uzasadnienie decyzji o umorzeniu mu zarzutów, bo było skandaliczne to uzasadnienie - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, komentując sprawę Sławomira Nowaka.

Portal wPolityce.pl ujawnił, że prok. Małgorzata Ceregra-Dmoch przychyliła się do wniosku o umorzenie postępowania ws. Sławomira Nowaka, a co więcej zadeklarowała, że prokuratura nie będzie skarżyć takiej decyzji sądu!

CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. To się w głowie nie mieści! Ceregra-Dmoch obiecała sądowi, że prokuratura nie zaskarży decyzji o umorzeniu sprawy Nowaka

