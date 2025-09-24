To jest skandal wyjątkowo ordynarny. Przypomnę, że jednak nie pierwszy, podobne działania miały miejsce w sprawie Giertycha, gdzie nawet miesiącami ukrywano uzasadnienie decyzji o umorzeniu mu zarzutów, bo było skandaliczne to uzasadnienie - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, komentując sprawę Sławomira Nowaka.
Portal wPolityce.pl ujawnił, że prok. Małgorzata Ceregra-Dmoch przychyliła się do wniosku o umorzenie postępowania ws. Sławomira Nowaka, a co więcej zadeklarowała, że prokuratura nie będzie skarżyć takiej decyzji sądu!
