„Współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych jest zasadnicza dla budowania naszej siły strategicznej, siły w odniesieniu do tego, co dzieje się na świecie” - mówił prezydent Karol Nawrocki, który przy okazji wizyty w Nowym Jorku, gdzie bierze udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, udzielił wywiadu stacji Fox Business.
Kwestie bezpieczeństwa.
Prezydent mówił m.in. o sytuacji bezpieczeństwa naszego regionu w dobie coraz częstszych działań prowokacyjnych ze strony Rosji.
Zauważył, że sojusznicy i polskie wojsko, polski rząd zareagowali w sposób prawidłowy na niedawne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej po 1989 roku [zostały strącone drony]. Tak będzie zawsze, kiedy nasze granice i naszą przestrzeń powietrzną naruszy państwo agresor, jakim jest oczywiście Rosja
— mówił.
Zaplanowana rosyjska akcja
Wskazał, że mieliśmy do czynienia z zaplanowaną rosyjską akcją, której celem było „przetestowanie systemu obronnego Polski (…) i solidarności w ramach państw NATO”.
Prezydent ocenił, że wydarzenia z 10 września to pewnego rodzaju przełom – i podobnie jak w 1920 roku Polacy nie cofnęli się przed sowieckimi wojskami, tak też dzisiaj Polacy nie przestraszyli się rosyjskich prowokacji.
Myślę, że to jest przełom, który każe nam myśleć o systemach antydronowych i o tym, że powinniśmy być wspólnie razem w Sojuszu Północnoatlantyckim, reagować na zmieniającą się sytuację
— stwierdził.
Karol Nawrocki przypomniał, że agresywne działania wobec Polski trwają już od dłuższego czasu, zwracając uwagę na to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy od 2021 roku.
Powinniśmy znaleźć się dzisiaj w Nowym Jorku podczas debaty generalnej w ONZ w takiej sytuacji, w której trzeba wyraźnie zareagować na rosyjskie prowokacje, a przede wszystkim na atak Rosji na Ukrainę
— zaznaczył.
Współpraca Polski i USA
Podczas wywiadu Karol Nawrocki zaznaczył, że bardzo ważna jest deklaracja bezpieczeństwa Donalda Trumpa w odniesieniu do Polski.
Jako sojusznicy w NATO sprawdziliśmy się, ale jest jeszcze wiele rzeczy, które powinniśmy wspólnie wykonać, jak choćby systemy antydronowe w Polsce
— mówił.
Współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych jest zasadnicza dla budowania naszej siły strategicznej, siły w odniesieniu do tego, co dzieje się na świecie
— wskazał.
Podkreślił, że dzisiaj Polska potrzebuje przede wszystkim systemów antydronowych.
Jesteśmy państwem NATO, które najwięcej środków finansowych wydaje na wojsko. Mamy 4,7 proc., więc niewiele już dzieli nas od 5 proc., które zostały uzgodnione podczas szczytu w Hadze
— mówił.
Najważniejszy sojusznik
Karol Nawrocki zabrał także głos na temat spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu.
Przypomniał, że rozmowy skupiały się wokół rozszerzenia komponentu wojsk amerykańskich w Polsce, ale także kwestii biznesowych i gospodarczych.
Ameryka od wieków jest naszym najważniejszym sojusznikiem. To jest sojusz oparty na wartościach: niepodległości i demokracji; przywiązania właśnie do tych wartości. A wiele jeszcze przed nami
— zaznaczył.
Wskazał, że Polska jest także gotowa na to, by poprzez swój terminal LNG w Świnoujściu dystrybuować amerykański gaz również do państw Europy Środkowej.
My na kwestie energetyczne patrzymy także przez pryzmat naszej wolności, suwerenności; odcinania się od postsowieckiego dziedzictwa
— powiedział i wyjaśnił, że Polska jest zainteresowana współpracą z USA także w sektorze nowych technologii.
W pełni rozumiem Prezydenta Donalda Trumpa, który mówi, że aby nakładać kolejne pakiety sankcji, musimy pozbyć się rosyjskich węglowodorów, rosyjskiego gazu, bo z jednej strony chcemy nakładać sankcje, a z drugiej strony dotujemy
— zaznaczył.
