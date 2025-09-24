Żurek wysyła Wrzosek do prokuratury. Nawet "Gazeta Wyborcza" się na to oburza. Szef MS ma jednak "sprytny" plan

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Ewa Wrzosek / autor: PAP/Rafał Guz
Ewa Wrzosek / autor: PAP/Rafał Guz

Znana z politycznego zaangażowania po stronie rządu Ewa Wrzosek jest jednocześnie prokuratorem, jak i ministerialną urzędniczką. Takie stanowisko nie jest jednak przewidziane w polskim prawie i od dawna sprawa ta wzbudza wiele wątpliwości. Według „Gazety Wyborczej” sytuacja ta ma być… „sprytnym wybiegiem ministra Żurka”.

CZYTAJ TAKŻE: Minister Żurek zaostrzy kurs wobec opozycji? Prokurator Ewa Wrzosek delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości!

Gazeta Wyborcza” ustaliła, że Ewa Wrzosek chociaż objęła stanowisko „radcy generalnego w biurze ministra sprawiedliwości”, to teraz otrzymała od szefa tego resortu zgodę na… wykonywanie obowiązków prokuratorskich.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek uwzględnił wniosek skierowany do Prokuratora Krajowego przez prokurator Ewę Wrzosek i zarządził wykonywanie przez nią obowiązków prokuratorskich

— przekazał „GW” wydział prasowy resortu sprawiedliwości.

Co ciekawe, nawet „Wyborcza” ma wątpliwości co do tego, czy… urzędnik ministerstwa sprawiedliwości może być „niezależnym” prokuratorem”.

Alarmujące doniesienia

Z ustaleń portalu wynika, że Wrzosek ma wykonywać swoje prokuratorskie obowiązki w „macierzystej jednostce, a więc w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów”. Wskazano, że trafiły już do niej pisma z MS. Wynika z nich, że Wrzosek ma pełnić 1/5 referatu, czyli prowadzić lub nadzorować śledztwa i pełnić funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami jeden dzień w tygodniu.

Ręce opadają. Nie słyszałem, aby prokurator delegowany do ministerstwa na stanowisko urzędnicze wystąpił z takim wnioskiem. I nie słyszałem, aby wcześniej udzielono komuś takiej zgody

— mówi „GW” anonimowy „rozmówca” z prokuratury.

To jakaś schizofrenia prawna. Ewa Wrzosek stała się z chwilą delegacji urzędnikiem. Nie jest już czynnym prokuratorem wykonującym swe obowiązki oskarżycielskie, prowadzącym czy nadzorującym postępowania

— grzmi.

Jeden z rozmówców „GW” wskazuje, że Wrzosek, kiedy została urzędnikiem, utraciła możliwość wglądu do akt toczących się śledztw. Decyzja Żurka ma jednak to zmienić i to ma być głównym powodem „wybiegu” szefa MS.

Wątpliwości są od dawna

Sprawa delegowania prokurator Wrzosek do Ministerstwa Sprawiedliwości od dawna wzbudza wiele wątpliwości.

Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w rozmowie z portalem wPolityce.pl zauważał, że stanowisko, które obejmuje Wrzosek, nie jest opisane w żadnych przepisach prawa.

Ta władza powoli się kończy i każdy kolejny dzień przybliża nas do tego, żeby zakończyć wszystkie te absurdy, które dzieją się w polskiej polityce. Pierwsze słyszę o takim stanowisku, może nawet jakimś stanowisku nad Prokuratorem Generalnym

— mówił.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wójcik: Pierwsze słyszę o takim stanowisku. Ciekawe, jaki zakres zadań i uprawnień będzie mieć prok. Wrzosek

as/wPolityce.pl/Gazeta Wyborcza

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych