Znana z politycznego zaangażowania po stronie rządu Ewa Wrzosek jest jednocześnie prokuratorem, jak i ministerialną urzędniczką. Takie stanowisko nie jest jednak przewidziane w polskim prawie i od dawna sprawa ta wzbudza wiele wątpliwości. Według „Gazety Wyborczej” sytuacja ta ma być… „sprytnym wybiegiem ministra Żurka”.
CZYTAJ TAKŻE: Minister Żurek zaostrzy kurs wobec opozycji? Prokurator Ewa Wrzosek delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości!
„Gazeta Wyborcza” ustaliła, że Ewa Wrzosek chociaż objęła stanowisko „radcy generalnego w biurze ministra sprawiedliwości”, to teraz otrzymała od szefa tego resortu zgodę na… wykonywanie obowiązków prokuratorskich.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek uwzględnił wniosek skierowany do Prokuratora Krajowego przez prokurator Ewę Wrzosek i zarządził wykonywanie przez nią obowiązków prokuratorskich
— przekazał „GW” wydział prasowy resortu sprawiedliwości.
Co ciekawe, nawet „Wyborcza” ma wątpliwości co do tego, czy… urzędnik ministerstwa sprawiedliwości może być „niezależnym” prokuratorem”.
Alarmujące doniesienia
Z ustaleń portalu wynika, że Wrzosek ma wykonywać swoje prokuratorskie obowiązki w „macierzystej jednostce, a więc w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów”. Wskazano, że trafiły już do niej pisma z MS. Wynika z nich, że Wrzosek ma pełnić 1/5 referatu, czyli prowadzić lub nadzorować śledztwa i pełnić funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami jeden dzień w tygodniu.
Ręce opadają. Nie słyszałem, aby prokurator delegowany do ministerstwa na stanowisko urzędnicze wystąpił z takim wnioskiem. I nie słyszałem, aby wcześniej udzielono komuś takiej zgody
— mówi „GW” anonimowy „rozmówca” z prokuratury.
To jakaś schizofrenia prawna. Ewa Wrzosek stała się z chwilą delegacji urzędnikiem. Nie jest już czynnym prokuratorem wykonującym swe obowiązki oskarżycielskie, prowadzącym czy nadzorującym postępowania
— grzmi.
Jeden z rozmówców „GW” wskazuje, że Wrzosek, kiedy została urzędnikiem, utraciła możliwość wglądu do akt toczących się śledztw. Decyzja Żurka ma jednak to zmienić i to ma być głównym powodem „wybiegu” szefa MS.
Wątpliwości są od dawna
Sprawa delegowania prokurator Wrzosek do Ministerstwa Sprawiedliwości od dawna wzbudza wiele wątpliwości.
Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w rozmowie z portalem wPolityce.pl zauważał, że stanowisko, które obejmuje Wrzosek, nie jest opisane w żadnych przepisach prawa.
Ta władza powoli się kończy i każdy kolejny dzień przybliża nas do tego, żeby zakończyć wszystkie te absurdy, które dzieją się w polskiej polityce. Pierwsze słyszę o takim stanowisku, może nawet jakimś stanowisku nad Prokuratorem Generalnym
— mówił.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wójcik: Pierwsze słyszę o takim stanowisku. Ciekawe, jaki zakres zadań i uprawnień będzie mieć prok. Wrzosek
as/wPolityce.pl/Gazeta Wyborcza
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741356-zurek-wysyla-wrzosek-do-prokuratury-nawet-gw-sie-oburza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.