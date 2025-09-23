Rodzina repatriantów z Kazachstanu od lat nie może wrócić do Polski! Nie znaleziono dla niej miejsca w kilkunastu miastach

autor: archiwum prywatne rodziny Zasadskich

Polscy repatrianci od wielu lat są zmuszeni zmagać się z procedurami, które niestety skutecznie blokują możliwość powrotu ich do kraju. Wobec tego niedawno z inicjatywą nowej ustawy repatriacyjnej wyszedł senator PiS Grzegorz Bierecki. Redaktor naczelny portalu wpolsce24.tv Artur Ceyrowski w swoim tekście przybliżył przykład rodziny Zasadskich, która ma udokumentowane polskie pochodzenie, a mimo to od lat walczy o możliwość osiedlenia się w Polsce.

W 2021 roku w ambasadzie w Nur-Sułtanie (od 2022 roku Astana) przedstawiono archiwalne dokumenty potwierdzające, że babcia kobiety opisywanej w naszym tekście, p. Maria, w 1936 roku została wraz z rodziną zesłana do Kazachstanu. Tam na świat przyszła jej córka Halina. W styczniu 1936 r. dowództwo NKWD opracowało plan przesiedlenia „elementu niepewnego” z przygranicznych terenów zachodniej sowieckiej Ukrainy do Kazachstanu

— napisał Artur Ceyrowski, przybliżając historię rodziny Zasadskich. W wyniku wspomnianego planu wywieziono z Polski w głąb Rosji lub zamordowano około 150 tysięcy Polaków.

autor: archiwum prywatne rodziny Zasadskich
autor: archiwum prywatne rodziny Zasadskich

Córką jednej z wysiedlonych do Kazachstanu Polki jest pani Galina (po polsku Halina), widoczna na zdjęciu po lewej. Urodziła się w osadzie specjalnej dla ludności deportowanej [rus - спецпоселок] we wsi Karadyr. Obok niej wnuki i Inna Zasadska, po mężu Konowałowa, która skontaktowała się z naszą redakcją. W 2021 roku udzielono jej zgody na wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, a stosowne wnioski trafiły do MSWiA

— zaznaczył redaktor naczelny portalu wpolsce24.tv.

Niestety, sprawa nie została rozwiązana do dziś. Obecnie MSWiA rozpatruje wnioski złożone jeszcze w 2019 roku!

Kolejka do ośrodków adaptacyjnych postępuje bardzo wolno, a rocznie przyjmowanych jest zaledwie 200–300 osób, choć – jak wskazują relacje innych repatriantów – placówki nie są nawet w połowie zapełnione

— zauważył Ceyrowski.

Miasta odmawiają repatriantom

Wśród decyzji i odpowiedzi administracyjnych przekazanych nam przez rodzinę Zasadskich można znaleźć szereg oficjalnych odmów, które stają się dla repatriantów codziennością. Widzimy dokumenty, które pokazują, że miasta – zarówno duże, jak i małe – odmawiają przyjęcia repatriantów, wprost wskazując na brak mieszkań, brak środków finansowych lub formalny limit kilku rodzin rocznie. Bydgoszcz, Gdynia, Łódź, Legionowo, Piaseczno, Poznań, Szczecin czy Rzeszów, każdy urząd w nadesłanych dokumentach powiela te same argumenty: nie mamy warunków, mieszkań, pieniędzy, nie możemy pomóc w tym roku

— podkreślił publicysta.

Dziennikarz zaznaczył, że winę tutaj ponoszą też samorządy, które odmawiają repatriantom udzielenia konkretnej pomocy w znalezieniu lokalu, a jednocześnie organizują akcje pomocowe dla m.in. islamskich imigrantów.

Samorządy, do których repatrianci zwracają się o pomoc np. w znalezieniu lokalu, konsekwentnie odmawiają, wymyślając kolejne problemy i piętrząc trudności. Jednocześnie przedstawiciele tych samych samorządów organizują akcje pomocy dla migrantów islamskich czy uchodźców z Ukrainy, których - powodowani chrześcijańskim obowiązkiem niesienia pomocy bliźnim - przyjęliśmy w Polsce kilka milionów. To oczywiście należało zrobić, ale dlaczego potomkowie Polaków nie są naszymi bliźnimi? 

— zapytał autor tekstu.

