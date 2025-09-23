„Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim poprowadziłem zorganizowane przez BBN spotkanie z firmami technologicznymi zajmującymi się systemami dronowymi i antydronowymi” - poinformował szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker na portalu X.
Polska staje przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest obrona swojej przestrzeni powietrznej. Ostatnia sytuacja z rosyjskimi dronami pokazała, że kraj nie jest przygotowany na zmasowany nalot, jaki Rosja przeprowadza na Ukrainę. Bardzo ważne jest, żeby Polska jak najszybciej sięgnęła po najnowocześniejsze rozwiązania, które zapewnią jej bezpieczeństwo przed wrogim wtargnięciem.
BBN spotkał się ze specjalistami od dronów
Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker poinformował, że dziś doszło do spotkania ze specjalistami od dronów.
Gabinet Prezydenta RP to też zaplecze doradcze, którego rolą jest współpraca z ekspertami. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim poprowadziłem zorganizowane przez BBN spotkanie z firmami technologicznymi zajmującymi się systemami dronowymi i antydronowymi. Dziękuję panu Tomaszowi Rożkowi za zaangażowanie w pomoc organizacji spotkania
— napisał na portalu X.
Minister zaznaczył, że Polacy mają wielkie doświadczenie w temacie, które powinno zostać wykorzystane w obronie nieba naszego kraju.
W tych polskich firmach tkwi wielki potencjał. Mają kompetencje i wieloletnie doświadczenie, poparte licznymi wdrożeniami oraz kontraktami na całym świecie. Z tych doświadczeń należy korzystać w dobie zmieniających się technik ataku i obrony. Polskie doświadczenia technologiczne powinny służyć budowaniu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa naszych granic
— dodał.
Szefernaker poinformował, że to nie koniec działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polski.
Sztuka zarządzania państwem w erze globalnych przemian wymaga od polityków i administracji państwowej wykorzystania tego potencjału. W najbliższych tygodniach razem z BBN będziemy informować o kolejnych działaniach.
Komentarz rzecznika prezydenta Leśkiewicza
Do sprawy odniósł się również rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
W dobie dynamicznie zmieniającego się oblicza pola walki korzystanie z najnowszych technologii jest nie tylko potrzebą, ale przede wszystkim koniecznością. Na rynku technologicznym funkcjonuje wiele polskich firm posiadających ogromne doświadczenie i know-how, które mogą efektywnie zwiększyć bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej
— skomentował.
