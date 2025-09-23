„Groźby bez pokrycia są gorsze od milczenia…” - podkreślił Michał Dworczyk, europoseł PiS, nawiązując do mocnych słów Radosława Sikorskiego, które padły na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Jeśli kolejna rakieta lub statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami, zostaliście ostrzeżeni
— powiedział do Rosji wicepremier Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.
Słowa Sikorskiego zachętą dla Rosji?
Do tej wypowiedzi nawiązał Michał Dworczyk, europoseł PiS, na platformie X.
W 2015 r. Turcja dała przykład jak w praktyce sobie radzić z seryjnymi naruszeniami przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty. Mam nadzieję, że właśnie to miał na myśli minister Radosław Sikorski, wypowiadając poniższe słowa. Mało tego, chce wierzyć, że były to słowa skonsultowane z sojusznikami - ponieważ na dziś jako Polska niestety nie mamy sił i środków do samodzielnej realizacji takich zapowiedzi
— napisał.
Zaznaczył, że takie deklaracje bez pokrycia zachęcą Federację Rosyjską do przetestowania naszej gotowości.
A negatywny wynik takiego sprawdzianu to nie kompromitacja ministra Sikorskiego (to akurat mnie mało interesuje), ale państwa polskiego i zachęta dla FR do dalszej eskalacji…
— podkreślił Michał Dworczyk.
Dlatego, choć miło słuchać takich twardych wystąpień, warto myśleć o konsekwencjach w dłuższej perspektywie, niż tweet i cytaty w mediach. Mam nadzieję, że nie jest to kontynuacja narracji w duchu Józefa Becka z 1939 roku i znanej z dwudziestolecia międzywojennego oraz niektórych wystąpień z III RP nuty w duchu - silni, zwarci gotowi! Nie oddamy ani guzika…
— dodał były szef KPRM i były wiceminister obrony.
CZYTAJ WIĘCEJ: Mocne słowa Sikorskiego w ONZ do Rosji: Jeśli wasz statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami. Zostaliście ostrzeżeni
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741328-dworczyk-rzeczowo-podsumowal-wypowiedz-sikorskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.