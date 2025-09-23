„Dziś Sikorski prezentuje się jako ‘jastrząb’ polityki antyrosyjskiej. Jeśli rzeczywiście przeszedł nawrócenie, to dobrze - radość w niebie jest największa z nawróconych grzeszników. Pytanie, czy to jest autentyczne, czy za jakiś czas znowu mu się nie odmieni” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych.
Paweł Jabłoński ustosunkowuje się do wypowiedzi rosyjskiego Pierwszego Zastępcy Stałego Przedstawiciela Rosji przy ONZ Dmitrija Poljanskiego, który wykorzystywał przedstawionego przez wiceszefa polskiego MSZ Marcina Bosackiego fake-newsa dot. sprawy domu w Wyrykach.
Rosja cały czas kłamie, cały czas usiłuje w swojej polityce dezinformować. Jest dla wszystkich oczywiste, że atak za pomocą dronów to działanie rosyjskie. Te drony pochodziły z Rosji, wleciały na polskie terytorium właśnie z Rosji. Niestety, reżim Putina próbuje przekręcać rzeczywistość, przedstawiać ją w sposób wykrzywiony. Bardzo źle się stało, że informacja przedstawiona na forum ONZ przez pana Bosackiego była co najmniej nieprecyzyjna, że nie był on dobrze poinformowany. Widać, że Rosja będzie to wykorzystywać
— mówi Paweł Jabłoński.
Absolutnie nie może być zgody, by te kłamstwa Federacji Rosyjskiej rezonowały i muszą być jednoznacznie potępione. Byłoby dobrze, gdyby rząd był bardziej precyzyjny w tym, co mówi, żeby nie dawać Rosji nigdy takich pretekstów
— dodaje.
Zdecydowane podejście
Poseł PiS zaznacza, że zgadza się ze stwierdzeniem szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, który stwierdził na forum ONZ, że Polska będzie od tej chwili zestrzeliwać rosyjskie drony, rakiety i samoloty.
Ja się zgadzam z podejściem, które jest zdecydowane. Mamy bardzo konkretne procedury mówiące o tym, że jeżeli mamy obcy statek powietrzny w naszej przestrzeni powietrznej, to powinien on zostać zmuszony do jej opuszczenia, albo zmuszony do lądowania, albo zneutralizowany, nawet zestrzelony. Są na to konkretne procedury
— wskazuje.
Jeżeli tego typu naruszenia będą się powtarzały, to trzeba z procedur korzystać bez jakiegoś nadmiernego zapowiadania pewnych kroków. Musimy jednak działać tu w sposób zdecydowany. Trzeba też liczyć na to, że będziemy po prostu konsekwentni i razem z naszymi sojusznikami będziemy odpierali tego typu ingerencje
— uzupełnia.
Reset ciągle w tle…
Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz zaznaczył w mediach społecznościowych, że „w okresie pracy w Polsce Dmitrij Poljanski pozostawał w świetnych relacjach z Jarosławem Bratkiewiczem – dyrektorem Departamentu Wschodniego MSZ, wpływowym i bliskim współpracownikiem szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego”.
Paweł Jabłoński bardzo krytycznie odnosi się do dawnej działalności Jarosława Bratkiewicza.
Jarosław Bratkiewicz to była wyjątkowo szkodliwa postać. Kiedyś był jednym z bardzo zaufanych ludzi ministra Sikorskiego. To po prostu wielki współpracownik, kolaborant Rosji, rusofil, bardzo mocno w prorosyjskim kierunku kształtował politykę polskiego MSZ do roku 2015
— ocenia polityk opozycji.
Jeśli Dmitrij Poljanski był zastępcą ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, to w ogóle mnie nie dziwi, że miał bliski kontakt z kimś takim jak pan Bartkiewicz. Jest jak myślę dość duża zbieżność ideowa między tymi ludźmi. Bratkiewicz był jedną z głównych postaci resetu z Rosją i w bardzo istotny sposób wpływał na funkcjonowanie ówczesnego MSZ. Był jednym z najbliższych ludzi Radosława Sikorskiego
— wskazuje były wiceszef MSZ.
Nawrócony Sikorski?
Jabłoński powątpiewa, czy nowy, antyrosyjski sznyt w wypowiedziach Radosława Sikorskiego utrzyma się na stałe.
Dziś Sikorski prezentuje się jako „jastrząb” polityki antyrosyjskiej. Jeśli rzeczywiście przeszedł nawrócenie, to dobrze - radość w niebie jest największa z nawróconych grzeszników. Pytanie, czy to jest autentyczne, czy za jakiś czas znowu mu się nie odmieni
— zastanawia się.
Ja tu nie mam zbyt dużo wiary w rzetelność działania pana Sikorskiego, ale kto wie, może nastąpił jakiś cud i zmiana będzie trwała
— podkreśla Paweł Jabłoński.
