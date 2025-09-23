WIDEO

Presja ma sens! Tusk ogłosił ponowne otwarcie granicy z Białorusią. Wcześniej zdesperowani przewoźnicy grozili protestem

Presja ma sens! Donald Tusk w końcu ogłosił, że z szefem MSWiA wyda dziś rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych z Białorusią - ma to nastąpić w nocy z 24 na 25 września. Wcześniej zdesperowani przewoźnicy zapowiadali, że jeśli Tusk tego nie zrobi, to jutro będą protestować przed Sejmem. Manerwy Zapad-25 zakończyły się już dawno, tymczasem przejścia graniczne nie zostały do tej pory odblokowane.

Chciałem poinformować o podjęciu decyzji, wspólnie z szefem MSWiA, który wyda dzisiaj, za chwilę, stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych. Tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami ZAPAD i co zrozumiałe, ze wzrostem zagrożenia i niestabilności politycznej i tej faktycznej przy naszych granicach, w naszym regionie

— zapowiedział Donald Tusk na początku posiedzenia rządu.

Jak wiecie, ćwiczenia ZAPAD zakończyły się, równocześnie odbywały się na dużą skalę sojusznicze ćwiczenia na terenie RP, byliśmy na tych ćwiczeniach, wspólnie z ministrem obrony narodowej

— dodał.

Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść

— podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Ciężarówki utkwiły na Białorusi, przewoźnicy postawili ultimatum Tuskowi! Jeśli rząd ich nie wysłucha, to wjadą jutro do stolicy

