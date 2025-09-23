„Faktem jest, że wiceminister Bosacki na forum międzynarodowym przekazał informację, która była niezgodna z prawdą. W związku z tym dostarczył propagandzie rosyjskiej paliwa, co w tej chwili jest elementem analizy w BBN” - powiedział gen. Arkadiusz Puławski w programie „Kontra” na antenie Telewizji wPolsce24. Wiceszef BBN odniósł się w ten sposób do wypowiedzi wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego, który na forum ONZ podał fake news ws. drona w Wyrykach.
Czy zestrzeliwać wszystko, co wlatuje w przestrzeń powietrzną?
Wiceszef BBN został zapytany o słowa premiera Donalda Tuska, który na konferencji prasowej mówił, że Polska jest gotowa odpowiedzieć na naruszenie przestrzeni powietrznej.
Podzielam zdanie szefa rządu. Rozumiem, że to było w ramach zbudowania narracji wspierającej społeczeństwo,…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741319-pulawski-bosacki-dostarczyl-paliwa-rosyjskiej-propagandzie