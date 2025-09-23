„Chcemy przedstawić nasze stanowisko ws. sytuacji w finansach publicznych. Jednym z najważniejszych wyzwań przed Polską to sprawa obronności, budowy silnego i licznego wojska, wyposażonego w nowoczesną broń. Niestety, te procesy, które rozpoczęliśmy, zdecydowanie wyhamowały” - powiedział były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej z posłami PiS Zbigniewem Kuźmiukiem i Andrzejem Śliwką.
F-35 będą nieuzbrojone?
Jak wskazał Mariusz Błaszczak, „wszystko wskazuje na to, że samoloty F-35, które zamówiliśmy w 2020 i dotrą do Polski w przyszłym roku, będą nieuzbrojone”.
Minister finansów zobowiązał ministra obrony narodowej do sfinansowania zakupu rakiet powietrze-powietrze do samolotów F-35 wyłącznie z budżetu państwa, a nie z funduszu wsparcia sił zbrojnych
— powiedział były szef MON.
Jeżeli MON nie zdecyduje się na zawarcie kontraktu, to oferta amerykańska wygasa już w grudniu tego roku. Jeśli nie dojdzie do przełamania tego impasu, to samoloty F-35 będą pozbawione rakiet powietrze-powietrze
— podkreślił Mariusz Błaszczak.
Przyzwolenie na niepłacenie podatków
Zbigniew Kuźmiuk zaznaczył, że agencje Fitch oraz Moody’s poinformowały, że wprawdzie nie obniżają ratingu kredytowego Polski, ale obniżają jego perspektywę ze stabilnej do negatywnej.
To bardzo poważna informacja. W uzasadnieniu tego obniżenia są dwie ważne informacje - Polska jest najszybciej zadłużającym się krajem w UE. Dług za rządów Donalda Tuska rośnie w sposób niespotykany. To jest dla agencji bardzo poważnym problemem. Drugie bardzo poważne zastrzeżenie to brak związku pomiędzy przyzwoitym wzrostem gospodarczym, a dochodami budżetowymi
— wyjaśnił poseł PiS.
W ciągu 8 lat rządów podwoiliśmy dochody budżetowe. Oddaliśmy budżet z dochodami z kwotą 575 mld zł. Gdyby obecny rząd szedł naszą ścieżką, to dochody powinny być już na poziomie już ok. 800 mld zł, a będą w 2026 na poziomie 640-kilku mld zł
— mówił.
Za tego rządu obowiązuje przyzwolenie na niepłacenie podatków przez wybranych podatników i to widać gołym okiem. I to są także zastrzeżenia agencji ratingowych
— wskazał ekonomista.
„Skandaliczna decyzja Domańskiego”
Andrzej Śliwka podkreślił, że „skandaliczna jest decyzja ministra finansów, który robi obstrukcję, jeżeli chodzi o zakup kierowanych pocisków rakietowych średniego zasięgu typu powietrze-powietrze”.
Są niezbędne do tego, żeby myśliwce F-35 nie były gołe. Jeżeli do końca roku nie zostanie podpisana ta umowa, to ona wygaśnie. Nie muszę mówić, w jakiej sytuacji postawi to polską armię. Żołnierze obawiają się, że polityczne decyzje Andrzeja Domańskiego - prawej ręki Donalda Tuska - doprowadzą do tego, że będziemy bezzębni w tym zakresie
— powiedział poseł PiS.
To, co się dzieje, jeżeli chodzi o instrument SAFE jest rzeczą niebywałą. Ponad 40 mld euro i premier Kosiniak-Kamysz obwiesza sukces, zapominając całkowicie, że czy to jest sukces będzie można ocenić dopiero za 9 miesięcy. Do 30 maja 2026 będzie rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o środki, które będą mogły być wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Od premiera Kosiniaka-Kamysza i sprawności zespołu zależy, jak to będzie wyglądało
— zastrzegł były wiceszef MAP.
Trzon polskiego lotnictwa bojowego
Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego. Zostały zamówione w USA w 2020 r. wraz z systemem wsparcia i szkolenia za ok. 4,6 mld dol. Dostawy mają potrwać od 2026 do 2030 r.
Myśliwiec F-35 zaprojektowano do walki powietrznej, atakowania celów naziemnych i zadań rozpoznawczych, z założeniem, że będzie mógł działać na terytorium przeciwnika dzięki wysokiej świadomości sytuacyjnej i obniżonej wykrywalności, którą zapewniają kształt płatowca i powłoki pochłaniające promieniowanie radarowe. Z tego powodu samoloty nie otrzymają tradycyjnych biało-czerwonych szachownic, oznaczenia zostaną wykonane w technologii obniżonej widzialności z użyciem powłok o różnych odcieniach szarości, wykorzystywanych do pokrycia samolotu.
tt/X
