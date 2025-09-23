Społeczności skupione w Akademickich Klubach Obywatelskich z wielkim uznaniem i aprobatą przyjęły inicjatywę senatora Grzegorza Biereckiego zmierzającą do ożywienia procesu repatriacji Polaków, którzy znaleźli się poza granicami Ojczyzny w wyniku II wojny światowej oraz wcześniejszych i późniejszych wywózek obywateli Polski na tereny Związku Sowieckiego.
Z pewnym rozczarowaniem przyjmujemy stosunkowo małe zainteresowanie polskiej opinii publicznej tą sprawą. Stoimy na stanowisku, że każda osoba pochodzenia polskiego, czująca związki z Polską – niezależnie od miejsca zamieszkania i stopnia znajomości języka – powinna mieć możliwość powrotu. Jest to sprawa moralnej odpowiedzialności państwa polskiego i każdego Polaka w kraju. Z wielkim żalem konstatujemy, że ta oczywista powinność ojczyzny wobec swoich obywateli przez tyle dziesiątków lat nie została sfinalizowana.
Równie ważny jest moralny obowiązek zadośćuczynienia rodakom krzywd, które ich spotkały wskutek dwudziestowiecznych kataklizmów. Drastycznym przykładem jest los Polaków w Kazachstanie – potomków rodaków wywiezionych w roku 1936, którzy dla uniknięcia deportacji nie wyrzekli się polskości i katolicyzmu.
Państwo polskie powinno również mieć zobowiązania wobec emigracji z lat 80-tych, gdy wielotysięczna rzesza działaczy „Solidarności”, została nakłoniona do emigracji przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Ci na ogół energiczni i cieszący się zaufaniem w swoich środowiskach ludzie, mogli znacznie przysłużyć się odbudowie wolnej Polski, a ich brak jest poważnym osłabieniem narodowego potencjału.
Mimo istnienia całego departamentu MSZ zajmującego się repatriacją, efektywność jego działań jest zdumiewająco niska – procedowanie spraw dotyczących rodzin z Kazachstanu trwa do 10 lat. Wydaje się, że niezależnie od opcji rządzącej, brak było woli politycznej do podjęcia tego trudnego tematu. Dlatego inicjatywa senatora Grzegorza Biereckiego, choć spóźniona, jest szczególnie cenna.
Do tej zasadniczej argumentacji moralno-politycznej w obecnym czasie trzeba dołączyć dodatkową argumentację natury demograficznej. Liczba Polaków w naszym kraju systematycznie maleje, zmniejsza się liczba osób na rynku pracy i konieczna staje się imigracja zarobkowa. Doświadczenie krajów zachodnich uczy, że negatywne skutki społeczne sprowadzania obcej kulturowo siły roboczej, w dłuższej perspektywie dalece przewyższają przejściowe korzyści ekonomiczne. Dlatego brak zasobów ludzkich rozwijającej się gospodarki nie powinien być zaspokajany przez sprowadzanie pracowników z odległych kręgów kulturowych. W pierwszej kolejności winniśmy odwołać się do licznej polskiej diaspory rozsianej w wielu miejscach globu jako naturalnego zasobu dla planów reemigracji.
Z tych zasadniczych powodów Akademickie Kluby Obywatelskie w pełni popierają projekt senatora Grzegorza Biereckiego w sprawie ułatwień repatriacyjnych. Co więcej, zwracamy się do Prezydenta RP, Sejmu i Rządu z apelem o natychmiastowe podjęcie stosownych działań. A do wszystkich partii politycznych i środowisk obywatelskich oraz całej polskiej opinii publicznej — o wsparcie realizacji tego zamierzenia.
Polska winna stać się domem dla wszystkich tych, którzy czują się Polakami, mają polskie pochodzenie i zechcą wrócić do Ojczyzny swoich przodków, z której wygnał ich los.
W imieniu Akademickich Klubów Obywatelskich:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak — przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk — wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel — przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Karpiński — wiceprzewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda — wiceprzewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński — przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień — przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. Piotr Czauderna — AKO Gdańsk
prof. dr hab. Mirosław Szumiło — przewodniczący AKO Lublin
dr hab. prof. UWM Selim Chazbijewicz — przewodniczący AKO Olsztyn
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek — przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks — przewodniczący AKO Szczecin
Poznań,…Szczecin, 22.9.2025
