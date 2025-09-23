„Profil KPRM nie powinien służyć do kampanii edukacyjnych – w sytuacji zagrożenia musi być zarezerwowany wyłącznie dla oficjalnych komunikatów rządu (zespołu zarządzania kryzysowego). Nie zachęca się do spontanicznej ewakuacji. O ewakuacji decydują i organizują organy administracji – ich polecenia są wiążące. Chaos i panika to realne zagrożenie - a takie mogą być skutki ‘spontanicznych ewakuacji’” - zaznaczył były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski w odniesieniu do najnowszego komunikatu KPRM.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wskazała w mediach społecznościowych, że przygotowała Poradnik Bezpieczeństwa na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia domu. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że obliczone jest to na przygotowanie ludzi do ewentualnego ataku ze strony Rosji.
Gdy trzeba opuścić dom, liczy się czas. Zaplanuj trasę, przygotuj plecak, zadbaj o zwierzęta. Sprawdź jak się przygotować w Poradniku Bezpieczeństwa
— napisano w komunikacie KPRM na platformie X.
Były szef PISM Sławomir Dębski pytał z irytacją, czy rząd spakuje się w pierwszej kolejności.
Rząd się spakuje pierwszy? Może niech nie zwleka?
— skwitował Sławomir Dębski.
Zagrożenie chaosem i paniką
W kolejnym wpisie na X Sławomir Dębski stwierdził, że nie jest rolą profilu KPRM w mediach społecznościowych, by prowadzić jakiekolwiek kampanie edukacyjne, a jedynie ograniczyć się do najważniejszych komunikatów.
Profil KPRM nie powinien służyć do kampanii edukacyjnych – w sytuacji zagrożenia musi być zarezerwowany wyłącznie dla oficjalnych komunikatów rządu (zespołu zarządzania kryzysowego). Nie zachęca się do spontanicznej ewakuacji. O ewakuacji decydują i organizują organy administracji – ich polecenia są wiążące. Chaos i panika to realne zagrożenie - a takie mogą być skutki „spontanicznych ewakuacji”
— napisał na X Sławomir Dębski.
Zauważył, że tego rodzaju narracja KPRM, tuż po zestrzeliwaniu dronów nad Polską, wywołuje niepotrzebne emocje i niepokój.
Edukacja powinna uspokajać, nie wywoływać niepokoju. Uruchomienie takiej akcji tuż po atakach dronów i zapowiedzi zestrzeleń statków powietrznych działa odwrotnie. Czy edukowanie społeczeństwa, jak powinno sobie radzić w sytuacji niebezpiecznej jest potrzebne? Oczywiście! Dobrze, że rząd chce społeczeństwo instruować, ale trzeba to robić z głową zarówno pod względem treści, formy jak i użytych środków. Powinno się tym zajmować MSW i MEN na poziomie krajowym - nie KPRM
— dodał.
Wpis KPRM nie realizuje akcji edukacyjnej, jego funkcja to upowszechnienie wiedzy, że udało się rządowi opracować broszurę. To ważne, ale z punktu widzenia potrzeb publicznych trzeciorzędne
— podkreślił Dębski.
CZYTAJ TEŻ:
— Alert RCB dla kilku powiatów woj. lubelskiego! „Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność”
— Czy syreny i alerty RCB z 13 września były potrzebne? Błaszczak: Okazało się, że nie było zagrożenia. To podważa zaufanie do państwa
— Aż 90 proc. Polaków nie wie co zrobić, kiedy usłyszy syreny alarmowe. MSWiA drukuje 13 mln „Poradników bezpieczeństwa”
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741292-nowa-kampania-kprm-debski-panika-to-realne-zagrozenie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.