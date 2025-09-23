„Nastąpi odbudowa i przywrócenie zaufania obywateli do sądownictwa. Przeprowadzenie wielu reform również usprawniających wymiar sprawiedliwości, tak żeby rzeczywiście obywatele mogli mieć zaufanie. To było jednym z ważniejszych elementów tego, co jest w obowiązkach państwa” - powiedziała była wiceminister rodziny Barbara Socha w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24. Doradca prezydenta RP odniosła się w ten sposób do działa ministra Waldemara Żurka, który rujnuje polski wymiar sprawiedliwości.
Umorzenie „polskiego wątku” ws. Nowaka
Socha została zapytana o umorzenie „polskiego wątku” w sprawie korupcyjnej Sławomira Nowaka.
To pokazuje, że przed nami ogrom pracy, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości w Polsce. To jest bardzo smutne i sprawa jest bardzo poważna.…
