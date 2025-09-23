WIDEO

Nowy spot Mateusza Morawieckiego! "Tak źle jeszcze nie było"; "To rozkład państwa polskiego, a jego autorem jest Donald Tusk"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk / autor: X/@MorawieckiM
Donald Tusk / autor: X/@MorawieckiM

Jak wskazał Mateusz Morawiecki na platformie X, „za Tuska dług rośnie do 67 proc. PKB, czyli aż 1 bilion zł w 3 lata”. „Ale gdzie trafiają te pieniądze?” - zapytał wiceprezes PiS i zaznaczył, że „nie do polskich firm”, ale „prosto do zagranicznych gigantów”. „Czy Polska nie powinna najpierw inwestować w swoich obywateli?” - zapytał były premier i zamieścił nagranie.

Tak źle jeszcze nie było

— podkreślił lektor w nowym spocie.

Spirala zadłużenia”

Polacy coraz mocniej odczuwają skutki fatalnych rządów Donalda Tuska. Młodzi ludzie mają duży problem ze znalezieniem pracy. Polskie firmy wykluczane są z narodowych kontraktów. Strategiczne inwestycje mocno wyhamowały, a rząd Tuska wprowadza Polskę w spiralę zadłużenia

— wskazał lektor.

Ja się pytam, gdzie Tusk inwestuje te pieniądze?

— zapytał Mateusz Morawiecki.

Dług publiczny w przyszłym roku osiągnie niemal 67 proc. PKB. Bilion złotych dodatkowego zadłużenia w zaledwie 2 lata. I co gorsza, te pieniądze nie trafiają do polskich przedsiębiorstw, trafiają do zagranicznych koncernów, które wygrywają specjalnie skonstruowane przetargi przy projektach infrastrukturalnych czy zbrojeniowych

— wyjaśnił lektor.

Za naszych rządów (PiS) miliardy trafiały do gmin i powiatów, do rodzinnych firm, wzmacniały lokalną gospodarkę i budowały miejsca pracy. Obecny rząd zadłuża Polskę, by finansować obce interesy, a rachunek za to płacą Polacy. To nie jest rozwój, to rozkład państwa polskiego, a jego autorem jest Donald Tusk

— podkreślono w nagraniu.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Rządy Donalda Tuska, czyli dług publiczny rośnie w galopującym tempie. Do tego zadłużenie pozabudżetowe trwa w najlepsze

Moody’s obniża Polsce perspektywę kredytową na negatywną. „Tuskowi i Domańskiemu wydawało się, że ‘hulaj dusza’”

Na 2026 rok rząd Tuska planuje nie tylko 271 mld zł deficytu, ale także 100 mld zł poza budżetem

tt/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych