Jak wskazał Mateusz Morawiecki na platformie X, „za Tuska dług rośnie do 67 proc. PKB, czyli aż 1 bilion zł w 3 lata”. „Ale gdzie trafiają te pieniądze?” - zapytał wiceprezes PiS i zaznaczył, że „nie do polskich firm”, ale „prosto do zagranicznych gigantów”. „Czy Polska nie powinna najpierw inwestować w swoich obywateli?” - zapytał były premier i zamieścił nagranie.
Tak źle jeszcze nie było
— podkreślił lektor w nowym spocie.
„Spirala zadłużenia”
Polacy coraz mocniej odczuwają skutki fatalnych rządów Donalda Tuska. Młodzi ludzie mają duży problem ze znalezieniem pracy. Polskie firmy wykluczane są z narodowych kontraktów. Strategiczne inwestycje mocno wyhamowały, a rząd Tuska wprowadza Polskę w spiralę zadłużenia
— wskazał lektor.
Ja się pytam, gdzie Tusk inwestuje te pieniądze?
— zapytał Mateusz Morawiecki.
Dług publiczny w przyszłym roku osiągnie niemal 67 proc. PKB. Bilion złotych dodatkowego zadłużenia w zaledwie 2 lata. I co gorsza, te pieniądze nie trafiają do polskich przedsiębiorstw, trafiają do zagranicznych koncernów, które wygrywają specjalnie skonstruowane przetargi przy projektach infrastrukturalnych czy zbrojeniowych
— wyjaśnił lektor.
Za naszych rządów (PiS) miliardy trafiały do gmin i powiatów, do rodzinnych firm, wzmacniały lokalną gospodarkę i budowały miejsca pracy. Obecny rząd zadłuża Polskę, by finansować obce interesy, a rachunek za to płacą Polacy. To nie jest rozwój, to rozkład państwa polskiego, a jego autorem jest Donald Tusk
— podkreślono w nagraniu.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Rządy Donalda Tuska, czyli dług publiczny rośnie w galopującym tempie. Do tego zadłużenie pozabudżetowe trwa w najlepsze
— Moody’s obniża Polsce perspektywę kredytową na negatywną. „Tuskowi i Domańskiemu wydawało się, że ‘hulaj dusza’”
— Na 2026 rok rząd Tuska planuje nie tylko 271 mld zł deficytu, ale także 100 mld zł poza budżetem
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741289-nowy-spot-morawieckiego-tak-zle-jeszcze-nie-bylo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.