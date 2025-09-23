Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Nowym Jorku z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem; odbył też szereg innych spotkań z politykami. Jak informował wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz, spotkania te stanowiły okazją do przekazania polskiej perspektywy na rolę ONZ.
Wcześniej polski prezydent spotkał się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. Politycy rozmawiali o sytuacji w regionie.
Inwestycje w Polsce
Z kolei inwestycje w Polsce, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja - były wśród tematów spotkania Karola Nawrockiego i prezes oraz dyrektor ds. Inwestycji spółek Alphabet i Google Ruth Porat.
Wszystkie te spotkania odbyły się odbyły się na marginesie 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Posiedzenie RB ONZ po wtargnięciu myśliwców Rosji do Estonii. „Dalsze ustępstwa ośmielą Putina i doprowadzą do kolejnych zbrodni”
— Prezydent Nawrocki w ONZ! Wśród tematów inwestycje, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja
— Mocne słowa Sikorskiego w ONZ do Rosji: Jeśli wasz statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami. Zostaliście ostrzeżeni
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741287-prezydent-nawrocki-spotkal-sie-z-sekretarzem-generalnym-onz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.