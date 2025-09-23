Prezes Jarosław Kaczyński stanął w obronie Daniela Obajtka, który miałby stracić immunitet deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Szef Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, za co atakowany jest były prezes Orlenu.
W marcu 2023 roku Daniel Obajtek, jako prezes Orlenu, zdecydował o usunięciu ze stacji tej firmy numeru tygodnika „NIE”, na którego okładce atakowano katolicyzm. Dziś europoseł PiS może mieć z tego powodu problemy.
W jego obronie stanął prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński poruszył ten temat podczas spotkania z sympatykami partii.
Jest atak na Daniela Obajtka, próba uchylenia mu immunitetu w Parlamencie Europejskie za to, że kazał wycofać ze stacji Orlenu (…) pismo „Nie”, na którego pierwszej stronie było zdjęcie (…) taka kompozycja, która w sposób skrajny, obrzydliwy obrażała naszą wiarę, obrażała Jezusa Chrystusa, obrażała wiarę katolicką, obrażała uczucia religijne
– powiedział.
To, że to zostało tak stworzone, to było przestępstwo. On to kazał wycofać, a okazuje się w tej chwili, że to on jest przestępcą. Musimy z takimi działaniami walczyć, bo to jest droga do zniewolenia, do tego, byśmy we własnym kraju się czuli jak źle widziani goście. Tak nie będzie! Musimy zwyciężyć!
– dodał.
Wpis Daniela Obajtka
Daniel Obajtek podziękował prezesowi PiS za wsparcie. Udostępnił w tej sprawie wpis na portalu X.
Panie Prezesie - dziękuję za te słowa. Dziękuję także Organizatorom akcji http://muremzaobajtkiem.pl - jestem wdzięczny za Wasze wsparcie
– czytamy.
