„Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej” - oświadczył w serwisie X Donald Tusk, a w swoim wpisie zaznaczył też, że liczy na pomoc ze strony sojuszników. Ostatnie tygodnie pokazały jednak, że władza mogłaby popracować nad komunikacją, transparentnością i wykorzystaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, jak system Sky Control, który pozwoliłby zapanować nad tym, co się dzieje nad polskim niebem.
Wczoraj premier Tusk oświadczył na konferencji prasowej w Sierakowicach, że rząd jest gotowy do „każdej decyzji”, która ma na celu unicestwienie obiektów mogących nam zagrażać - na przykład rosyjskich myśliwców. Dodał jednak, że zanim taka decyzja zostanie podjęta, „musimy mieć pewność, że nie będziemy w tym sami”.
Później tego dnia, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskiego rządu: „jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni”.
Po wystąpieniu Sikorski był pytany przez dziennikarzy, czy Polska będzie strącać rosyjskie samoloty lub inne obiekty.
My nie będziemy dawać twardej deklaracji, co zrobimy, a czego nie zrobimy, ale tutaj padło ostrzeżenie, że jeśli to będzie nad terytorium natowskim i jeśli wrak spadnie na terytorium natowskie, to w świetle prawa międzynarodowego działaliśmy w obronie własnej i Rosja nie będzie miała prawa mieć pretensji
— podkreślił minister spraw zagranicznych.
Tusk: odpowiemy zdecydowanie
W dzisiejszym wpisie na platformie X premier Donald Tusk napisał w języku angielskim, że:
Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników.
Premier Tusk znany jest ze swoich wielkich zapowiedzi, które zazwyczaj kończą się zwykłym pustosłowiem. W tym przypadku chodzi jednak o bezpieczeństwo Polaków. Oby zatem słowa szefa rządu miały pokrycie w rzeczywistości, a nie były nastawione wyłącznie na polityczne profity.
