Małżonka prezydenta RP Karola Nawrockiego - Marta, spotkała się w Nowym Jorku z członkami polsko-amerykańskiego klubu Beyond, zrzeszającego kobiety polskiego pochodzenia, mieszkające w USA oraz promujące polską kulturę, język i tradycje. Pierwsza Dama spotkała się również z biegaczami Polska Running Team, z którymi wybrała się pobiegać. *
Jesteście bardzo odważne, że rozwijacie swoje pasje tu za wielką wodą, daleko od Polski, ale z Polską w sercu
— powiedziała Pierwsza Dama, zwracając się do członkiń klubu.
Podkreśliła, że choć działają od roku, to już udało im się stworzyć wiele cennych inicjatyw. Oceniła, że największym sukcesem klubu jest stworzona przez nie więź i okazywana przez nie siła.
Pokazujecie, jak Polki są odważne, zdeterminowane, nowoczesne, łącząc swoje pasje, biznesy z rodzinnymi obowiązkami. Jesteście ambasadorkami Polski w Ameryce, i bardzo wam za to dziękuję
— powiedziała Marta Nawrocka.
Przewodnicząca klubu Monika Adamski podkreśliła, że wśród jego członków są prawnicy, szefowe biznesów, ale też policjantki czy sportsmenki. Zaznaczyła, że wszystkie je łączy patriotyzm i chęć działania.
Projekt Beyond jest skierowany do kobiet polskiego pochodzenia, mieszkających w USA. Klub powstał z inicjatywy liderek polonijnych, które chciały promować kulturę, język i tradycje polskie, a jednocześnie wzmacniać pozycję kobiet w społeczności emigracyjnej.
Działalność, jak podkreśla Kancelaria Prezydenta RP, obejmuje organizację spotkań, wykładów, warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych i charytatywnych. Klub współpracuje z innymi organizacjami polonijnymi, bierze udział w obchodach świąt narodowych i wspiera młodzież poprzez programy stypendialne.
Jednym z kluczowych inicjatyw klubu są kobiece Power Breakfast, czyli rozmowy przy śniadaniu, na które zapraszani są eksperci.
Według KPRP od momentu powstania we wrześniu 2024 r., Polish-American Women’s Club Beyond zorganizował 12 wydarzeń oraz osiem Power Breakfast. Gośćmi były osoby z różnych środowisk - od celebrytów i dziennikarzy, przez przedsiębiorców i prawników, po doradców finansowych i przedstawicieli Nowego Jorku. Honorową członkinią klubu jest aktorka Alicja Bachleda-Curuś.
Pierwsza Dama spotkała się również z biegaczami Polska Running Team, z którymi wybrała się pobiegać.
