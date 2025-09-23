„Minister Nowacka zamiast obrażać się na rodziców, że chcą chronić dzieci przed jej ideologicznym projektem, powinna zająć się w zamian za to dostosowaniem przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa do obecnych realiów” - oceniła Beata Szydło, była premier, europoseł PiS w mediach społecznościowych.
Minister edukacji Barbara Nowacka jest wściekła na to, że rodzice masowo wypisują dzieci z nowego przedmiotu realizującego lewacką agendę - edukacji zdrowotnej.
Teraz jej głównym obiektem ataku stał się prezydent Karol Nawrocki, który wypisywał swojego syna z tego przedmiotu.
Cenna rada
Na żale Barbary Nowackiej zareagowała w mediach społecznościowych Beata Szydło, była premier, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Minister Nowacka, zamiast obrażać się na rodziców, że chcą chronić dzieci przed jej ideologicznym projektem, powinna zająć się w zamian za to dostosowaniem przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa do obecnych realiów
— wskazała.
Rząd PiS w 2022, po pierwszych doświadczeniach wojny na Ukrainie, zmienił podstawę programową tego przedmiotu. Kryzys, niestety, trwa i przybiera nowe formy. Niezbędne jest rozszerzenie nauki przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa i zwiększenie liczby godzin
— dodała.
