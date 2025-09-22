Tym razem nie chodzi jedynie o zmianę władzy w Polsce, ale o generalną wielką zmianę w naszym kraju - przekonywał prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Poznania. Wskazywał, że lepsza Polska to taka, która będzie w stanie odrzucić „patologię” i wprowadzić „surową sprawiedliwość”.
Musimy, proszę państwa, mieć nową, lepszą Polskę. Lepszą Polskę, to znaczy taką, która całą tę patologię, która wiązała się z tym ciągle istniejącym systemem, będzie w stanie odrzucić
— powiedział Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Poznania (woj. wielkopolskie)
Prezes PiS przekonywał, że tym razem nie chodzi jedynie o zmianę władzy w Polsce, ale tak naprawdę o „generalną, wielką zmianę w naszym kraju”.
My nie potrzebujemy okrucieństwa, nie potrzebujemy gilotyn, chociaż potrzebujemy kary dla tych, którzy w tej chwili prawo łamią, oni muszą być ukarani, nie może tak być. (…) Ale to nie wystarczy, potrzebna jest tutaj naprawdę sprawiedliwość i to taka surowa sprawiedliwość
— stwierdził prezes PiS.
W jego ocenie należy zmienić fundamenty naszego porządku państwowego, „a w dużej mierze także naszego porządku społecznego”.
I tutaj trzeba wymienić to słowo, tę instytucję, o której już dzisiaj na szczęście często jest mowa, to znaczy konstytucję. (…) Pod koniec października mamy wielką konferencję programową, która ma spróbować przygotować wstępne kierunki działania i prac nad tymi wszystkimi wyzwaniami
— powiedział Kaczyński.
Kaczyński wskazywał także, że żyjemy obecnie w „trudnych czasach, wojennych, w których trzeba jasno powiedzieć, że wojna nie jest wykluczona”.
Musimy się do tego przystosować, musimy zmienić państwo tak, by ono było w stanie być dynamicznie, energicznie zarządzane i jednocześnie być państwem, w którym kształtuje się społeczeństwo zdolne do obrony. Bo to jest bardzo ważne
— zaznaczył.
Mamy do czynienia z niszczeniem życia społecznego i sukcesów poprzednich lat, a z drugiej strony mamy do czynienia z momentem uzasadnionej nadziei, że to się może zmienić. Będziemy usiłowali budować prawdziwy system demokratyczny i będziemy także dzięki temu mogli realizować zasady odnoszące się do praw obywateli, wpływu na życie społeczne i polityczne jak i prowadzić całą operację rozwijania Polski w tempie znacznie szybszym niż inne państwa Europy. Wraz z kryzysem, który dotyczy naszego kraju, mamy szerszy kryzys w sferze globalnej całego układu geopolitycznego i kryzys w sferze europejskiej. Teraz przed nami stoi pytanie, jak można z tego wyjść. Myśmy w niemałej mierze zmienili ten system, prowadząc 8 polityk, które przyniosły efekty - naprawa finansów publicznych, społeczna, rozwojowa, lokalna, rolna, kultura, oświata, bezpieczeństwo
— przypomniał.
Jeżeli chcemy ocalić pokój dla Polski. Jeżeli nie chcemy tego, by Polska albo się skompromitowała straszliwie swoją słabością, albo też walczyła, ale (…) taka wojna będzie związana z bardzo wielkimi stratami, trzeba umieć odstraszyć. A żeby umieć odstraszyć, trzeba umieć zbudować naprawdę silną armię. Musimy mieć silne państwo. Na razie mamy silnego prezydenta tego państwa
— dodał. Uczestnicy spotkania skandowali: Karol Nawrocki.
Według szefa PiS Nawrocki „musi się przepychać z rządem o decyzje dotyczące na przykład ambasadorów, o wiele innych decyzji”.
Jeszcze chwila, a będzie się przepychał o samolot. Musimy to zmienić. Marsz Prawa i Sprawiedliwości, który rozpocznie się w październiku, to już będzie marsz ku wyborom
— powiedział Kaczyński.
Jesteśmy w dużych tarapatach, jest ciężki kryzys, ale to jest kryzys tego systemu i możemy z tego wyjść z systemem nowym, dużo lepszym. Możemy po prostu wyjść silniejsi jako naród, z piękniejszą, lepszą perspektywą. To będzie służyło także temu, żeby zapobiec niebezpieczeństwom – wojennym i niewojennym. To jest, proszę państwa, nasza szansa
— przekonywał lider Prawa i Sprawiedliwości.
