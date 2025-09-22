Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro rzucił wyzwanie do debaty byłemu premierowi, szefowi EKR Mateusz Morawieckiemu, który obwinił go o wyborczą porażkę PiS w 2023 roku. Takiemu pomysłowi sprzeciwia się lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
O pomysł debaty prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został zapytany przez dziennikarkę Polsat NEWS.
Bardzo zły pomysł
— odparł.
Lider PiS został zapytany o to, dlaczego tak uważa.
Takie debaty w ramach jednego obozu nie mają żadnego sensu
— uciął.
Rzucone wyzwanie
Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu były premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu. Pytany o sprawę utraty władzy przez Zjednoczoną Prawicę w 2023 roku, szef EKR stwierdził, że PiS mógłby jeszcze rządzić „gdyby nie Ziobro”.
Wypowiedź ta spotkała się ze zdecydowaną reakcję ze strony Zbigniew Ziobry.
Skoro wciąż wracasz do przyczyn utraty władzy i odpowiedzialność zrzucasz na innych, jestem gotów na publiczną debatę z Tobą o przeszłości i przyszłości
— napisał w serwisie X.
