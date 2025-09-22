Przedstawiciel Rosji w ONZ próbował przekonywać, że do żadnej prowokacji przy użyciu rosyjskich dronów na terenie Polski nie doszło, a jako dowód przedstawił… rządowy fejk na temat sprawy domu w Wyrykach. „To wystąpienie pana wiceministra Marcina Bosackiego na sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ zrobiło nam na arenie międzynarodowej szkody, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Teraz każdy akt obrony przed rosyjskimi wrogimi aktami wobec Polski będzie podważany przez zdjęcia domu w Wyrykach…” - zauważył mec. Bartosz Lewandowski.
Rząd Donalda Tuska dał pożywkę rosyjskim propagandzistom. Oskarżając Rosję o to, że przy pomocy drona zniszczyła dom w Wyrykach, co okazało się nieprawdą, dał światu pretekst do lekceważenia sprawy rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów na terenie Polski. Niestety, sprawa wyszła także poza polską politykę, ponieważ wiceszef MSZ Marcin Bosak oskarżał Rosję o zniszczenie domu na… forum ONZ.
Rosyjskie wystąpienie
I teraz na tym samym forum spotkało się to z rosyjską odpowiedzią.
W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy bezpodstawnych oskarżeń dotyczących rzekomych bezzałogowych statków powietrznych naruszających polską przestrzeń powietrzną. Nie było żadnego dowodu na to, że te drony miały pochodzenie rosyjskie. Znaczące jest to, że zaledwie kilka dni później usłyszeliśmy, że incydent obejmujący zniszczenie dachu domu mieszkalnego w województwie lubelskim, co jest kluczowym elementem tej kampanii antyrosyjskiej, de facto był skutkiem uderzenia rakiety z polskiego samolotu myśliwskiego
— mówił przedstawiciel Rosji w ONZ.
Polski premier wprost przyznał, że żaden z dronów, który został znaleziony, nie zawierał materiałów wybuchowych. Żaden nie stanowił zagrożenia dla cywili. Jeżeli chodzi o polską opozycję, to jasno powiedziała ona, że jest to jasna, ewidentna prowokacja zmierzająca do wciągnięcia Polski w wojnę
— kontynuował.
I kto się najbardziej przysłużył rosyjskiej propagandzie? Rosja już wykorzystuje narrację, że polski rząd wprowadzał w błąd opinię światową w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach Brawo Wy
— napisano na profilu „Wolność słowa”, który opublikował to nagranie.
Rząd przysłużył się Kremlowi
Sprawa jest mocno komentowana w mediach społecznościowych.
To wystąpienie pana wiceministra Marcina Bosackiego na sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ zrobiło nam na arenie międzynarodowej szkody, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Teraz każdy akt obrony przed rosyjskimi wrogimi aktami wobec Polski będzie podważany przez zdjęcia domu w Wyrykach…
— zauważył mecenas Bartosz Lewandowski.
Boże jaki wstyd. Właśnie przedstawiciel Rosji przy ONZ przedstawia dowody na „Polską propagandę” o dronach i rakietach z Wyryk. Za ten stan rzeczy, możemy tylko podziękować Sikorskiemu i Bosackiemu, przez których głupotę cała sytuacje Rosja wykorzystała do swojej propagandy
— stwierdził znany internauta Jan Molski.
as/X
