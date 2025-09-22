Pięciu z sześciu zatrzymanych przez Staż Graniczną w weekend obywateli Ukrainy zostało deportowanych z Polski - poinformowała st. chor. szt. Małgorzata Potoczna. Jak podał Polsat News, ostatni z zatrzymanych do czasu wydania decyzji został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. „Stanowili realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce” - przekazała rzeczniczka.
CZYTAJ TAKŻE: Kim są Ukraińcy, którzy wkroczyli na chroniony teren? Okazuje się, że nie przebywają w Polsce nielegalnie! Policja ich… wypuściła
Jak przekazała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG, Ukraińcy m. in. prowadzili samochody w stanie nietrzeźwości, dopuścili się przestępstw skarbowych, oszustw finansowych i wyłudzeń, kradzieży, niszczenia mienia, nękania oraz znęcania się psychicznego lub fizycznego. W weekend zatrzymano 6 obywateli Ukrainy, którzy stanowili realne zagrożenie. Pięciu deportowano.
Pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej już doprowadzono do polsko-ukraińskiej granicy
— oświadczyła st. chor. szt. Małgorzata Potoczna.
Z wydanego przez Nadodrzańską Staż Graniczną komunikatu wynika, że od początku 2025 roku funkcjonariusze z tego oddziału zatrzymali i zobowiązali do natychmiastowego powrotu do krajów pochodzenia 300 cudzoziemców, którzy stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Wśród nich znaleźli się przede wszystkim obywatele Ukrainy, ale także z Gruzji oraz Mołdawii.
CZYTAJ TAKŻE: Wiceszefowa biura Zełenskiego spodziewa się licznych powrotów Ukraińców. „Nie jest im tu łatwo. Ciężko mają osoby starsze”
koal/PolsatNews
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741260-deportowano-pieciu-ukraincow-stanowili-realne-zagrozenie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.