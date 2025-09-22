Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tego dnia głowa państwa ma w planach liczne spotkania, które – w ocenie prezydenckiego ministra Marcina Przydacza – są okazją do przekazania polskiej perspektywy na rolę ONZ.
Prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszy małżonka Marta Nawrocka, rozpoczął wizytę w USA 27 wreśnia.
Obecnie prezydent przebywa w Nowym Jorku, gdzie wziął udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ
Po zakończeniu wydarzenia prezydent Nawrocki spotkał się z prezes i dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google, Ruth Porat.
Następnie udał się do Konsulatu Generalnego RP na spotkanie z przedstawicielami środowisk żydowskich.
Kolejne rozmowy
W południe (czasu lokalnego) Karol Nawrocki przeprowadzi rozmowę z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów (WJC), amerykańskim przedsiębiorcą i filantropem Ronaldem Lauderem.
Po południu zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem.
Wieczorem prezydent spotka się kolejno z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem i przewodniczącą 80. Sesji ZO NZ Annaleną Baerbock.
23 września w Nowym Jorku prezydent weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Polska perspektywa
Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, spotkania Nawrockiego „będą okazją do przekazania naszej perspektywy na rolę ONZ; będzie także mowa o różnych kandydaturach na stanowiska w ramach systemu Narodów Zjednoczonych”. Przydacz zaznaczył, że o tych kandydaturach może informować MSZ.
Prezydencki minister podkreślił, że spotkania biznesowe Nawrockiego dotyczą m.in. możliwych przyszłych działań tej firmy na rynku polskim.
Prezydent będzie też rozmawiał o polityce bezpieczeństwa; spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Będzie dyskutował o tym, jak społeczność międzynarodowa: oenzetowska, natowska i unijna, powinna reagować na ostatnie prowokacyjne działania ze strony Rosji
— zaznaczył minister.
Ocenił, że same sygnały nie są tu wystarczające, ponieważ wielu naruszeń, w tym dotyczących przestrzeni powietrznej innych państw, dopuszcza się kraj, który jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Według Przydacza instrumenty polityczne nie wystarczą, dlatego trzeba przyspieszyć działania natury ekonomicznej, a jednocześnie stale wzmacniać wschodnią flankę NATO. Minister mówił też o konieczności zaopatrzenia się w systemy antydronowe.
as/PAP
