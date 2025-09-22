WIDEO

Mocne słowa Sikorskiego w ONZ do Rosji: Jeśli wasz statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami. Zostaliście ostrzeżeni

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Leszek Szymański
autor: PAP/Leszek Szymański

Jeśli kolejna rakieta lub statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami, zostaliście ostrzeżeni - powiedział do Rosji wicepremier Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.

Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni

— powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski stwierdził, że Rosja nie jest zdolna do życia w pokoju z sąsiadami. Wspominając to, jak Moskwa przyczyniała się do kolejnych konfliktów, w tym II wojny światowej, zwrócił się do Kremla: „Proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej”.

CZYTAJ TAKŻE:

Posiedzenie RB ONZ po wtargnięciu myśliwców Rosji do Estonii. „Dalsze ustępstwa ośmielą Putina i doprowadzą do kolejnych zbrodni”

Rosyjskie myśliwce wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii! Trwało to 12 minut, NATO wysłało włoskie F-35. „Bezczelność bez precedensu”

tkwl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych