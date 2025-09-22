„Dopuszczenie do sytuacji, w której politycy będą decydować o składzie organów wyborczych, byłoby wysoce nieodpowiedzialne” - podkreślił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podczas konferencji prasowej. PKW nie zostawiła suchej nitki na wniosku członków rządu, na czele z ministrem Waldemarem Żurkiem, aby odwołać 44 sędziów z funkcji komisarzy wyborczych.
Państwowa Komisja Wyborcza rozpatrywała dziś wniosek MSWiA o odwołanie 44 komisarzy wyborczych. Odwołania wspomnianych 44 sędziów domagał się także szef MS Waldemar Żurek.
Zarzuty to m.in.: podpisanie listy popracia dla KRS, brak rękojmi, zarzut braku apolityczności
— wymienił mecenas Dariusz Lasocki.
Na posiedzeniu Komisji przewodniczący miał stwierdzić:
PKW grzecznie podziękuje szefowi MSWiA za pismo w sprawie komisarzy wyborczych.
Na tym PKW zakończyła dyskusję o wniosku MSWiA wspartym wypowiedziami min. Waldemara Żurka o odwołanie komisarzy wyborczych. UWAGA: Żaden z członków PKW (nawet ci wskazani przez KO, PSL, Polskę2050) nie oponował
— napisał Dariusz Lasocki.
Marciniak locuta, causa finita. Prawo, nie polityka
— podsumował.
Dlaczego wniosek MSWiA był bezprzedmiotowy?
PKW odwołuje w trakcie kadencji jedynie wówczas, gdy Komisarz Wyborczy nie wykonuje swoich obowiązków bądź wykonuje je nienależycie. Natomiast te argumenty podniesione w piśmie MSWiA, a w zasadzie MS, bo ten wniosek dotyczył wyłącznie sędziów, odnosiły się do apolityczności czy rękojmi
— wyjaśnił podczas konferencji prasowej przewodniczący PKW.
Natomiast przepisy artykułu 166 Kodeksu Wyborczego ściśle określają przesłanki odwołania Komisarza Wyborczego: nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje ich w ogóle. (…) Przewidywaliśmy już wcześniej jakąś formę oceny pracy komisarzy powołanych w 2023 r. Natomiast w październiku 2023 r. zaczął się ten cykl wyborczy. I w tej chwili jest czas na spokojną, wyważoną analizę pracy komisarzy wyborczych
— dodał.
Niedopuszczalne jest to, aby jakikolwiek organ władzy ustawodawczej bądź wykonawczej decydował o sprawach kadrowych organów wyborczych. Zawsze podkreślaliśmy, że o sprawach związanych ze sprawowaniem funkcji przez komisarzy wyborczych mogą decydować tylko organy wyborcze. Wybory to jest sprawa polityczna. Dopuszczenie do sytuacji, w której politycy będą decydować o składzie organów wyborczych, byłoby wysoce nieodpowiedzialne
— podsumował sędzia Sylwester Marciniak.
aja/X
