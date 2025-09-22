Klęska Żurka i Kierwińskiego. PKW nie zostawiła suchej nitki na ich wniosku o odwołanie komisarzy! "Marciniak locuta, causa finita"

  • Polityka
  • opublikowano:
Dopuszczenie do sytuacji, w której politycy będą decydować o składzie organów wyborczych, byłoby wysoce nieodpowiedzialne” - podkreślił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podczas konferencji prasowej. PKW nie zostawiła suchej nitki na wniosku członków rządu, na czele z ministrem Waldemarem Żurkiem, aby odwołać 44 sędziów z funkcji komisarzy wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza rozpatrywała dziś wniosek MSWiA o odwołanie 44 komisarzy wyborczych. Odwołania wspomnianych 44 sędziów domagał się także szef MS Waldemar Żurek.

Zarzuty to m.in.: podpisanie listy popracia dla KRS, brak rękojmi, zarzut braku apolityczności

— wymienił mecenas Dariusz Lasocki.

Na posiedzeniu Komisji przewodniczący miał stwierdzić:

PKW grzecznie podziękuje szefowi MSWiA za pismo w sprawie komisarzy wyborczych.

Na tym PKW zakończyła dyskusję o wniosku MSWiA wspartym wypowiedziami min. Waldemara Żurka o odwołanie komisarzy wyborczych. UWAGA: Żaden z członków PKW (nawet ci wskazani przez KO, PSL, Polskę2050) nie oponował

— napisał Dariusz Lasocki.

Marciniak locuta, causa finita. Prawo, nie polityka

— podsumował.

Dlaczego wniosek MSWiA był bezprzedmiotowy?

PKW odwołuje w trakcie kadencji jedynie wówczas, gdy Komisarz Wyborczy nie wykonuje swoich obowiązków bądź wykonuje je nienależycie. Natomiast te argumenty podniesione w piśmie MSWiA, a w zasadzie MS, bo ten wniosek dotyczył wyłącznie sędziów, odnosiły się do apolityczności czy rękojmi

— wyjaśnił podczas konferencji prasowej przewodniczący PKW.

Natomiast przepisy artykułu 166 Kodeksu Wyborczego ściśle określają przesłanki odwołania Komisarza Wyborczego: nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje ich w ogóle. (…) Przewidywaliśmy już wcześniej jakąś formę oceny pracy komisarzy powołanych w 2023 r. Natomiast w październiku 2023 r. zaczął się ten cykl wyborczy. I w tej chwili jest czas na spokojną, wyważoną analizę pracy komisarzy wyborczych

— dodał.

Niedopuszczalne jest to, aby jakikolwiek organ władzy ustawodawczej bądź wykonawczej decydował o sprawach kadrowych organów wyborczych. Zawsze podkreślaliśmy, że o sprawach związanych ze sprawowaniem funkcji przez komisarzy wyborczych mogą decydować tylko organy wyborcze. Wybory to jest sprawa polityczna. Dopuszczenie do sytuacji, w której politycy będą decydować o składzie organów wyborczych, byłoby wysoce nieodpowiedzialne

— podsumował sędzia Sylwester Marciniak.

aja/X

