„Polska musi w jakimś sensie zacząć od nowa. Po tym doświadczeniu 20 miesięcy tej władzy, okazało się, że ta konstrukcja ustrojowa, którą żeśmy powołali na początku lat 90-tych, jest konstrukcją - z punktu widzenia demokracji, z punktu widzenia także celów rozwojowych, z punktu widzenia realnej pozycji obywateli – bardzo, ale to bardzo słabą” - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z sympatykami w Łodzi.
Swoje przemówienie Jarosław Kaczyński zaczął od udzielenia wsparcia dla lokalnej liderki jego formacji.
Zwycięstwo, szczególnie w tak trudnych warunkach, a rzeczywiście były trudne, jest zawsze dziełem zbiorowym i w tym dziele uczestniczyli także działacze, parlamentarzyści i wielu spośród państwa
— wskazał.
Podkreślił, że na czele tego wyścigu w województwie łódzkim stała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.
Oczekiwanie na wybory
Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że nie wiadomo, kiedy rozpocznie się kampania przed wyborami parlamentarnymi.
Zgodnie z konstytucją powinna być w 2027 roku na jesieni. Właściwie niemalże za dwa lata, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z kalendarzem konstytucyjnym
— zauważył.
Ocenił jednak, że nie wiadomo, jak będzie naprawdę, ponieważ koalicja rządząca przeżywa obecnie poważny kryzys.
Dziewiąta polityka PiS
Lider PiS przypomniał, że kiedy jego obóz kończył swoje poprzednie rządy, to na jednym z wystąpień przypomniał o ośmiu politykach, które były prowadzone. Były to polityki: naprawy finansów publicznych, społeczna, lokalna, rozwojowa, rolna, w sferze oświaty i kultury oraz bezpieczeństwa.
I jest jeszcze dziewiąta, o której nie mówiłem, bo ona się nie zrealizowała, nie udało się jej przeprowadzić – to jest polityka przebudowy państwa. Ona się załamała, bo trzeba byłoby ją zacząć od przebudowy sądownictwa, a to się nie udało
— wskazał.
Trzeba jasno powiedzieć – nie udało się, ponieważ prezydent Duda podstawową ustawę prowadzącą do tej zmiany ku naszemu zaskoczeniu, bez żadnych konsultacji z nami zawetował
— przypomniał.
Jarosław Kaczyński zauważył, że bez reformy sądownictwa żadnych reform przeprowadzić się nie da, ponieważ wszystkie zmiany mogłyby zostać przez sądy zakwestionowane.
Wielka zmiana
Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że aby powrócić do tamtych ośmiu pożytecznych polityk, potrzebna jest wielka zmiana, która obejmie między innymi szeroką reformę państwa.
Musi objąć także to wszystko, co jest związane z kulturą, z oświatą, ze świadomością społeczną, bo te rzeczy się ze sobą ściśle łączą; z informacją, z bańkami informacyjnymi, które też w Polsce funkcjonują
— wymieniał
Ta wielka zmiana jest bardzo potrzebna
— wskazał.
Polska musi w jakimś sensie zacząć od nowa. Po tym doświadczeniu 20 miesięcy tej władzy okazało się, że ta konstrukcja ustrojowa, którą żeśmy powołali na początku lat 90-tych, jest konstrukcją - z punktu widzenia demokracji, z punktu widzenia także celów rozwojowych, z punktu widzenia realnej pozycji obywateli – bardzo, ale to bardzo słabą
— zdiagnozował.
I dlatego jest przed nami wielka dyskusja (…) o tym, co mamy zrobić i jak mamy zrobić. I to jest dzisiaj sprawa najbardziej istotna
— podkreślił.
