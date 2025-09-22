Sylwia Gregorczyk-Abram, na wspólnej konferencji prasowej z Waldemarem Żurkiem, zaprezentowała absurdalny raport Komisji ds. wyjaśnienia rzekomych mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, których miały się dopuszczać media publiczne. Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski zapytał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram podczas konferencji prasowej o to, kto założył grupę „Wejście” na WhatsAppie, na której dyskutowano o tym, jak nowa władza ma przejąć media publiczne i jaka była rola w tym Gregorczyk-Abram, która - wedle doniesień medialnych - miała należeć do tej grupy. Odpowiedź mecenas była kompletnie nie na temat, co było bardzo wymowne.
Sylwia Gregorczyk-Abram otrzymała niewygodne pytanie dotyczące grupy „Wejście” na WhastAppie, na której w 2023 roku miano ustalać sposób przejęcia mediów publicznych. Ostatecznie jak wiadomo, władze nielegalnie, siłowo przejęła te media, a obecnym symbolem tego bezprawia jest fakt, iż pozostają one w pozorowanej likwidacji.
Kto założył grupę „Wejście” na WhatsAppie? Kto ustalił personalia i skład tej grupy? Jaka była pani rola w tym?
— pytał Piotr Czyżewski, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Rozumiem z doniesień medialnych, że tak zwana grupa „Wejście” dotyczyła chyba pana Mateckiego i bardzo dużych malwersacji finansowych z tego co pamiętam. Dotyczyć też miała działań w mediach publicznych. W tej sprawie chciałabym Panu przywołać dwa wyroki sądu, jeden z grudnia 2024 roku, jeden z lipca, (…) które to odnoszą się do sytuacji w mediach publicznych. Sądy zweryfikowały te działania. Pierwszy wyrok dotyczy władz mediów publicznych, a drugi samej uchwały likwidacyjnej. Mam też przygotowane sygnatury, mogę przekazać pani rzeczniczce, mam nadzieję, że widzowie Telewizji wPolsce24 24 będą też mogli się o tym przekonać
— odpowiedziała Sylwia Gregorczyk-Abram, tym samym nie odnosząc się w ogóle w do pytania dziennikarza.
W tym kontekście warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu - a konkretnie w kwietniu - dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira pytał Gregorczyk-Abram o sprawę grupy „Wejście”. Wówczas mecenas miała minę, którą wiele osób mogło odebrać jako wyraz przerażenia. Nie chciała w żaden sposób odpowiedzieć na pytanie.
