„To jest kolejny atak ekipy 13 grudnia na konstytucyjne instytucje. Mamy jakieś całkowite zdziczenie, ta sytuacja pokazuje skrajny wręcz upadek demokracji” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Mariusz Kamiński w ten sposób odniósł się do ataków na Trybunał Stanu. Były szef MSWiA ostro skrytykował także zachowanie adwokatów Przemysława Rosatiego i Jacka Dubois, członków TS, którzy podważają umorzenie postępowania ws. uchylenia immunitetu prof. Manowskiej. „To jest skrajny cynizm. Ci panowie zeznawali w tej sprawie jako świadkowie i teraz nie mogą w niej uczestniczyć, jej osądzać. To jest kpina z fundamentalnych zasad prawa i podstawowych instytucji” - stwierdza nasz rozmówca.
CZYTAJ TAKŻE: Oburzające! Tusk atakuje sędziego Andrzejewskiego i I prezes SN. Uderza też w PiS. „Rozwalili Trybunał Stanu”
Donald Tusk nie jest zadowolony z decyzji Trybunału Stanu o umorzeniu sprawy o uchylenie immunitetu I Prezes SN i przewodniczącej Trybunału prof. Małgorzacie Manowskiej. Stwierdził, że to poprzednia władza zniszczyła w Polsce trybunały i prawo. Zaatakował zarówno prof. Manowską, jak i zasiadającego w TS Piotra Andrzejewskiego.
To jest kolejny atak ekipy 13 grudnia na konstytucyjne instytucje, Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski Sąd Najwyższy, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji a teraz Trybunał Stanu. Ludzie obecnego obozu władzy brutalnie atakują Trybunał Stanu, to jest absolutnie niedopuszczalne. Nie tak dawno mieli usta pełne frazesów o praworządności i krzyczeli o rzekomym łamaniu konstytucji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie każdy dzień dostarcza nam zero-jedynkowych dowodów na to, że to oni depczą konstytucję. To jest sytuacja skrajna i absolutnie niedopuszczalna. Praworządność w Polsce stała się dziś kompletną fikcją
— powiedział portalowi wPolityce.pl europoseł PiS Mariusz kamiński.
„Jakieś całkowite zdziczenie”
Były minister spraw wewnętrznych i administracji nie ma wątpliwości, że dla ekipy Donalda Tuska prawo się nie liczy. Najważniejsze jest przejęcie pełnej kontroli nad konstytucyjnymi instytucjami państwa polskiego i zniszczenie politycznych przeciwników.
Nie ma dla nich żadnych świętych zapisów konstytucji. Jeżeli łamią prawo w tak oczywistych sprawach, jak konstytucyjne zapisy o dotyczące wypłaty uposażeń sędziom Trybunału Konstytucyjnego – te zapis jest bardzo szczegółowy i mówi o godziwym uposażeniu, dającym niezależność w orzekaniu – to mamy jakieś całkowite zdziczenie. Ta sytuacja pokazuje skrajny wręcz upadek demokracji w naszym kraju, atakuje się fundamentalnie ważne dla demokracji instytucje konstytucyjne jak Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu
— ocenia były szef Centralnego Biura antykorupcyjnego. Jak stwierdza Mariusz Kamiński, także Trybunał Stanu miał być wykorzystany do prześladowania krytykujących obecną władzę.
Mamy tu w tle jakieś niezadowolenie Donalda Tuska z tego, że Trybunał Stanu nie ściga I Prezes Sądu Najwyższego sędzi prof. Małgorzaty Manowskiej. Z jego punktu widzenia, TS nie ściga skutecznie także prezesa Narodowego Banku Polskiego czy przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chcą zrobić z Trybunału Stanu to, co bezprawnie zrobili z prokuraturą, chcą mieć maszynkę do niszczenia demokratycznych instytucji, do brutalnego zawłaszczania państwa
— mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Skrajny cynizm, „nie możemy takich działań tolerować”
Choć sprawa uchylenia immunitetu I Prezes SN sędzi prof. Małgorzacie Manowskiej została zakończona sierpniową decyzją TS o umorzeniu, dwóch jej członków nie przyjmuje tego do wiadomości. Adwokaci Jacek Dubois i Przemysław Rosati domagali się dziś posiedzenia TS i na konferencji zorganizowanej przed Sądem Najwyższym mówili, że chcą uchwalić „prawidłowy” regulamin Trybunału.
To jest skrajny cynizm. Ci panowie zeznawali w tej sprawie jako świadkowie i teraz nie mogą w niej uczestniczyć, jej osądzać. To jest kpina z fundamentalnych zasad prawa i podstawowych instytucji, które są poza kontrolą ekipy 13 grudnia. To kierowanie się chęcią niszczenia ludzi za wszelką cenę
— ocenia nasz rozmówca. Niewykluczone, że zbuntowani członkowie Trybunału Stanu będą chcieli powołać jakiś „twór” dublujący pracę Trybunału Stanu.
Nie możemy takich działań tolerować, nie możemy akceptować, legalizować tego typu przedsięwzięć. To jest robienie kpin z Trybunału Stanu, który działa według określonych w konstytucji procedur i tych zasad należy się trzymać
— podsumował europoseł Mariusz Kamiński.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Mec. Skwarzyński: Pewnie będzie tworzenie pseudo-Trybunału Stanu w składzie na polityczne zamówienie. To nie przejdzie
— NASZ WYWIAD. To koniec sprawy uchylenia immunitetu prezes Manowskiej? Mec. Lewandowski: Stan faktyczny jest jasny
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741242-kaminski-chca-zrobic-z-trybunalem-stanu-toco-z-prokuratura
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.