Członkowie Trybunału Stanu wyłączeni z orzekania ws. immunitetu I prezes SN Małgorzaty Manowskiej - m.in. wiceprzewodniczący TS Jacek Dubois i mec. Przemysław Rosati - zebrali się dziś przed siedzibą SN. Twierdzili, że chcą uchwalić „prawidłowy” regulamin Trybunału i zapowiedzieli złożenie wniosku o zwołanie posiedzenia TS w pełnym składzie. „Odmówiono nam jakiejkolwiek sali, więc byśmy musieli obradować jako trybunał bez ziemi, a do tego nie dopuścimy” - stwierdził Dubois. 12 członków TS zostało wyłączonych na wniosek adw. Bartosza Lewandowskiego - pełnomocnika prezes SN. Sędziowie ci byli bowiem przesłuchani jako świadkowie w wątku dotyczącym niezwołania posiedzenia TS.
Dziś wszystko, co dzieje się w Trybunale Stanu - biorąc pod uwagę regulamin i jego obecne brzmienie – powoduje sytuację, w której tak naprawdę jedna osoba decyduje o wszystkim
— mówił Rosati.
Nie zamierzamy się cofnąć, jeżeli chodzi o wymuszenie egzekwowania obowiązującego prawa w odniesieniu do działania organu konstytucyjnego jakim jest Trybunał Stanu
— dodał.
Według niego, działania, na mocy których nie odbywa się planowane na 22 września posiedzenie, są „bezprawiem”. Brak podstawy prawnej Rosati zarzucił także podejmowanym od 29 sierpnia działaniom Andrzejewskiego – począwszy od wyłączenia od orzekania ws. Manowskiej 12 członków TS, a kończąc na umorzeniu 18 września tego postępowania.
Jednocześnie podkreślił, że ustawa „nie przewiduje”, aby w sprawach dotyczących immunitetu członka Trybunału, TS orzekał w innym niż w pełnym składzie Trybunału.
Czekamy także na ruch prokuratury, czy i w jakim zakresie prokurator podejmie postępowanie z urzędu, bo zdarzenia, z którymi mamy do czynienia: od tego tak zwanego wyłączenia części członków Trybunału Stanu, skończywszy na tym rozstrzygnięciu o umorzeniu postępowania, to są działania, które nie mają podstawy prawnej. W związku z powyższym to są czynności, działania czy ciąg zdarzeń, który musi i powinien być oceniony przez prokuraturę z urzędu
— stwierdził Rosati.
Dubois: Musielibyśmy obradować jako „trybunał bez ziemi”
W ocenie Dubois, zwołanie pełnego posiedzenia Trybunału Stanu to „jedyne działanie, na które przepisy w obecnym kształcie pozwalają”. Jak dodał, posiedzenie to dotyczyłoby zmiany regulaminu w taki sposób, aby „podobne rzeczy (…) nie miały miejsca” oraz aby „wyeliminować z obrotu prawnego te decyzje, które zostały w sposób bezprawny podjęte”.
Przybyliśmy tu w pełnym przekonaniu, że Trybunał Stanu jako organ konstytucyjny będzie mógł funkcjonować. Niestety, zaszły dwie okoliczności. Po pierwsze: pan wiceprzewodniczący Piotr Andrzejewski odwołał to ten termin, co powoduje, że nawet, gdybyśmy przystąpili do procedowania, to z punktu widzenia proceduralnego nie byłyby zawiadomione wszystkie osoby, a trybunał musi działać zgodnie z prawem. Po drugie: odmówiono nam jakiejkolwiek sali, więc byśmy musieli obradować jako trybunał bez ziemi, a do tego nie dopuścimy. I po trzecie: pan Piotr Andrzejewski podjął próbę zakończenia tej sprawy, wydając absurdalne postanowienie o umorzeniu w składzie trzyosobowym, nieznanym ustawie, które to postanowienie nie ma żadnej mocy prawnej
— powiedział Dubois.
Jak wskazywał, wnioski w sprawie immunitetu członka TS, Trybunał rozpatruje w pełnym składzie – z wyłączeniem członka TS, którego ten wniosek dotyczy.
Jak ocenił, działania podjęte ws. immunitetu Manowskiej mają na celu „ubezwłasnowolnić organ konstytucyjny w celu doprowadzenia do tego, aby członek tego ciała (Manowska – PAP) nie mógł być poddany weryfikacji co do odpowiedzialności karnej”. Jak przypomniał, w związku ze sprawą członkowie Trybunału „o wszystkich okolicznościach” powiadomili ministra sprawiedliwości oraz marszałka Sejmu.
Na pytanie, jakich działań oczekują od PG i marszałka Sejmu, Dubois stwierdził, że chodzi przede wszystkim o wyrażenie „jasnego stanowiska” w sprawie. Jak dodał, zależy im na tym, „żeby organy państwa, opierając się na bezstronnych analizach, po prostu zajęły stanowisko, które będzie stanowiskiem państwa”.
