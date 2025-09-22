Opinię publiczną zbulwersowała decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, które zdecydował o umorzeniu sprawy tzw. „polskiego wątku” afery korupcyjnej Sławomira Nowaka. Wnioski o umorzenie sprawy złożyła obrona i sami oskarżeni, ale przeciwko temu nie zaprotestowała prokurator obsadzająca posiedzenie. Jak ustalił portal wPolityce.pl, prokurator tą była Naczelnik 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie Małgorzata Ceregra-Dmoch! To wiceprezes do spraw organizacyjnych stowarzyszenia „Lex Super Omnia”, znanego z walki z reformą sądownictwa za rządów PiS oraz współpracy z obecnym ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.
W dniu 21 grudnia 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie w sprawie sygn. 3041-1.Ds.43.2021 skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi N., i 14 innym osobom. Aktualnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie VIII Wydział Karny trwa przewód sądowy, ujawniane są dowody i trwają przesłuchania świadków. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dalszym ciągu popiera akt oskarżenia w powyższej sprawie
— zaznaczyła rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba w dzisiejszym komunikacie.
Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny przed otwarciem przewodu sądowego w ww. sprawie dwukrotnie dokonał wyłączenia do odrębnego postępowania materiałów w tym dotyczących m.in. tzw. „wątku polskiego”, w którym zarzuty łapownictwa zostały przedstawione w stosunku do oskarżonych Sławomira N., Leszka K., Wojciecha T. i Dariusza K. Wyłączając materiał dowodowy do odrębnego postępowania, Sąd Okręgowy uzasadnił to brakiem związku między sprawami ww. osób a zarzutami przedstawionymi Sławomirowi N. w związku z jego działalnością na terytorium Ukrainy. Wyłączone postępowania zostały skierowane do Sądów Rejonowych – do Sądu Rejonowego Warszawa – Mokotów w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
— zaznaczył.
Najważniejszy jest jednak poniższy fragment wspomnianego komunikatu.
Wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji dotyczących szczegółów związanych z przebiegiem posiedzenia wstępnego oraz dowodów będących podstawą skierowania aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi N., Leszkowi K., Wojciechowi T. i Dariuszowi K. co do zarzucanych im czynów, które zostały wyłączone przez Sąd Okręgowy w Warszawie i były rozpoznawane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa informujemy, że wnioski o umorzenie postępowania zostały złożone bezpośrednio na posiedzeniu przez obrońców oskarżonych i samych oskarżonych. Prokurator obsadzający posiedzenie ustosunkowując się do złożonych wniosków stwierdził, że nie oponuje ich uwzględnieniu
— podkreślił Skipa. Portal wPolityce.pl, że wspomnianą nieoponującą prokurator była Małgorzata Ceregra-Dmoch, wiceprezes współpracującego z Waldemarem Żurkiem stowarzyszenia „Lex Super Omnia”.
W ramach wyłączonego materiału dowodowego nie zostały wskazane jako dowody żadne środki pieniężne zabezpieczone w trakcie śledztwa, zaś ujawnione podczas przeszukania u członów rodziny „małego świadka koronnego” Jacka P. środki pieniężne w znacznej kwocie są dowodem w sprawie rozpoznawanej przed Sądem Okręgowym w Warszawie VIII Wydział Karny – tj. w zakresie tzw. wątku ukraińskiego. Pojawiająca się w mediach kwota 4 milionów złotych nie została zabezpieczona u oskarżonego Sławomira N.
— podkreślił Skiba.
Czy prokuratura mimo wszystko odwoła się od postanowienia sądu o umorzeniu sprawy ws. Nowaka? W komunikacie prokuratury ta sprawa nie jest rozstrzygnięta jednoznacznie.
Po uzyskaniu z Sądu pisemnego uzasadnienia postanowienia o umorzeniu postępowania zostanie dokonana jego analiza i ocena pod kątem jego zasadności. Na postanowienie to przysługuje zażalenie
— podał prok. Skiba.
Sprawa Nowaka
Były minister transportu Sławomir Nowak w grudniu 2021 r. został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym. We wrześniu 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie organizacyjne w tej obszernej sprawie.
Jak informowała wówczas prokuratura, Nowak – jako szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrawtodor – miał żądać i przyjmować korzyści majątkowe oraz obietnice takich korzyści w kwocie ponad 6,1 mln zł. W zamian miał wspierać określone podmioty w postępowaniach o udzielenie i realizację zamówień publicznych związanych z remontem dróg na Ukrainie.
Byłego ministra oskarżono również o pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o blisko 8 mln zł. Oskarżenie dotyczy też okresu, kiedy Nowak pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska oraz ministra transportu i gospodarki morskiej. Według śledczych polityk miał przyjąć co najmniej 320 tys. zł łapówek w zamian za pomoc w uzyskaniu intratnych stanowisk i kontraktów w państwowych spółkach. Jest też oskarżony o przyjęcie 760 tys. zł łapówki za zorganizowanie spotkania przedstawicieli spółki deweloperskiej z władzami miasta Gdańska.
Tzw. „wątkiem polskim”, dotyczącym rzekomego przyjmowania łapówek w zamian za intratne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, zajął się Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów. Ostatecznie sprawa została umorzona z powodu rzekomego „oczywistego braku podstaw oskarżenia”.
