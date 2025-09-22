„Ja proponuję panu Siemoniakowi, Ministerstwu Obrony Narodowej, panu Dobrzyńskiemu i paru jeszcze innym dżentelmenom z rządu Donalda Tuska konfrontację z tymi notatkami” - powiedział dziś w rozmowie z Radiem Zet Sławomir Cenckiewicz, szef BBN. Prezydencki minister podkreślił, że nie istnieje notatka, która mówiłaby, że dom w Wyrykach zniszczyła rakieta przeciwlotnicza, a nie rosyjski dron. Informację o bezzałogowym statku powietrznym przedstawił na forum ONZ wiceminister Marcin Bosacki. Jeden ze wspomnianych „dżentelmenów” - Jacek Dobrzyński, rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych - zachował się nie po dżentelmeńsku, bo raczył po raz kolejny kłamać, że szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych.
Cenckiewicz powiedział dziś w Radiu Zet, że „nie ma notatki, która mówiłaby o historii domu w Wyrykach, tak, jak przedstawiła to »Rzeczpospolita« i jak mówimy o tym od mniej więcej tygodnia”. W związku z tym szef BBN wystosował do członków rządu propozycję konfrontacji w sprawie tej notatki, która mogłaby odbyć się w sejmowej komisji ds. służb specjalnych czy komisji obrony narodowej.
Ja proponuję panu (ministrowi koordynatorowi służb specjalnych, Tomaszowi) Siemoniakowi, Ministerstwu Obrony Narodowej, panu (rzecznikowi ministra koordynatora służb specjalnych, Jackowi) Dobrzyńskiemu i paru jeszcze innym dżentelmenom z rządu (premiera) Donalda Tuska konfrontację z tymi notatkami
— mówił Cenckiewicz, nawiązując w ten sposób do zeszłotygodniowej wypowiedzi Siemoniaka, który w wywiadzie dla TVN24 ocenił, że wszystko wskazuje na to, że w Wyrykach spadła rakieta wystrzelona przez nasz samolot.
Arogancka odpowiedź Dobrzyńskiego
Szef BBN zapewnił, że notatka ta jest „na niskiej klauzuli” i dlatego – według niego – „w ramach kontroli parlamentarnej wszystkie stronnictwa reprezentowane w polskim parlamencie mogłyby się nad nią pochylić”, aby skonfrontować jej zawartość z tym, „co opowiada Siemoniak”.
Dopytywany, czy widział tę notatkę, Cenckiewicz odpowiedział, że nie widział jej osobiście. Zapewnił jednak, że ma dostęp do informacji niejawnych i w kwestii tej notatki wierzy kolegom z Kancelarii Prezydenta i BBN.
Dobrzyński odpowiedział na słowa Cenckiewicza we wpisie na platformie X.
Szef BBN Sławomir Cenckiewicz, który nie ma dostępu do informacji niejawnych, wzywa mnie do »konfrontacji na notatki«. Żenada
— napisał.
Według niego jest to kolejny „dowód, że dostępu do informacji niejawnych ten pan mieć nigdy nie powinien”.
A nie dałoby się przynajmniej odpowiedzieć merytorycznie? Zwłaszcza że sprawa jest w gruncie rzeczy poważna, bo mamy w niej m.in. wątek polskiego wiceministra, który powielił nieprawdziwą informację na oczach całego świata i dał pożywkę ruskiej propagandzie.
