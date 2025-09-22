„Starzy sędziowie” z Izby Pracy Sądu Najwyższego w swoim składzie mają 24 września zająć się uchwałą, dotyczącą tego, czy każde orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego można uznać za niebyłe. Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” złożyło do SN pismo, w którym domaga się dopuszczenia do udziału w sprawie oraz wyłączenia z niej kilku sędziów „z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności”.
Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”, reprezentowane przez Prezesa – sędziego dr. Łukasza Piebiaka, złożyło dziś do Sądu Najwyższego pismo procesowe w sprawie o sygn. III PZP 1/25, której rozpoznanie zaplanowane jest na rozprawę w dniu 24 września 2025 r.
— podało na X stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.
W złożonym wniosku Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” zwróciło się o:
dopuszczenie Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski do udziału w sprawie – na podstawie art. 8 k.p.c. w zw. z art. 61 § 1 pkt 5 i § 5 Statutu Stowarzyszenia;
wyłączenie od rozpoznania sprawy wskazanych sędziów Sądu Najwyższego: Dawida Miąsika, Bohdana Bieńka, Jolanty Frańczak, Haliny Kiryło, Piotra Prusinowskiego, Romualdy Spyt i Krzysztofa Staryka – z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (art. 49 k.p.c.)
— poinformowało Stowarzyszenie.
W ocenie Stowarzyszenia, powyżsi sędziowie w licznych publicznych wystąpieniach, wywiadach i wspólnych oświadczeniach wyrażali jednoznaczne poglądy podważające status sędziów Sądu Najwyższego powołanych przez Prezydenta RP na wniosek KRS w trybie ustawy z 8 grudnia 2017 r. Przy tak jednoznacznie wyrażonej postawie, nie sposób mówić o gwarancjach pełnej bezstronności w rozpoznawaniu sprawy III PZP 1/25, która bezpośrednio dotyczy tego zagadnienia
— argumentowało swój wniosek stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.
Podkreślamy, że naszym obowiązkiem jest stać na straży standardów rzetelnego procesu i prawa obywateli do sądu bezstronnego. Nie może być tak, że o fundamentalnych kwestiach orzekają sędziowie, którzy publicznie i jednoznacznie zadeklarowali swoje stanowisko, zanim zapoznali się z aktami konkretnej sprawy. Zdaniem Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” wyłączenie wskazanych sędziów jest konieczne dla zapewnienia minimalnych gwarancji bezstronności i odbudowy zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości
— podkreśliła Stowarzyszenie.
tkwl/X
