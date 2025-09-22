"Gotlandzka Straż" na Bałtyku! Pierwsze takie manewry w historii. Wojskowe ćwiczenia Polski i Szwecji

ORP „Ślązak" / autor: wikimedia.commons: Żeglarz/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/X
Rozpoczynamy pierwsze w historii polsko-szwedzkie ćwiczenie wojskowe SNEX Gotland Sentry (Gotlandzka Straż)” - poinformował dziś wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że manewry wyróżniają się krótkim czasem uprzedzenia zaangażowanych sił. „To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową” — poinformowało DORSZ.

Polska i Szwecja razem dla bezpieczeństwa Bałtyku. Rozpoczynamy ćwiczenie SNEX Gotland Sentry – pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji

— napisał szef MON.

Jak zaznaczył, ćwiczenie to jest efektem polsko-szwedzkiego porozumienia obronnego, które zostało podpisane 2 września. Dokument ten obejmuje „wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych”.

Ćwiczenia bez precedensu

Informację o ćwiczeniu przekazało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak zaznaczono w informacji podanej na stronie internetowej Dowództwa, ćwiczenie Gotland Sentry (Gotlandzka Straż) jest pierwszym w historii polsko-szwedzkim bilateralnym ćwiczeniem typu SNEX.

Celem ćwiczenia GOSE (Gotland Sentry) jest zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową, a także doskonalenie procedur obrony kolektywnej. Istotnym elementem jest również rozwijanie interoperacyjności oraz zdolności dowodzenia w środowisku międzynarodowym, jak również pogłębiona analiza wyzwań bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego

— napisało Dowództwo.

Ćwiczenie to ma dowodzić - jak podkreślono we wpisie - „że partnerstwo polityczne obu państw przekłada się na praktyczne działania operacyjne”.

SNEX (Short Notice Exercise) to ćwiczenie charakteryzujące się krótkim czasem uprzedzenia zaangażowanych w nie sił, które ma na celu sprawdzenie ich zdolności do realizacji zadań w nakazanym reżimie czasowym. Charakter SNEX oznacza brak długiego okresu planowania, dużą dynamikę działań oraz nacisk na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność. To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową

— poinformowało DORSZ.

maz/PAP/X

