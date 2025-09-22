„Rozpoczynamy pierwsze w historii polsko-szwedzkie ćwiczenie wojskowe SNEX Gotland Sentry (Gotlandzka Straż)” - poinformował dziś wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że manewry wyróżniają się krótkim czasem uprzedzenia zaangażowanych sił. „To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową” — poinformowało DORSZ.
Polska i Szwecja razem dla bezpieczeństwa Bałtyku. Rozpoczynamy ćwiczenie SNEX Gotland Sentry – pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji
— napisał szef MON.
Jak zaznaczył, ćwiczenie to jest efektem polsko-szwedzkiego porozumienia obronnego, które zostało podpisane 2 września. Dokument ten obejmuje „wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych”.
Ćwiczenia bez precedensu
Informację o ćwiczeniu przekazało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak zaznaczono w informacji podanej na stronie internetowej Dowództwa, ćwiczenie Gotland Sentry (Gotlandzka Straż) jest pierwszym w historii polsko-szwedzkim bilateralnym ćwiczeniem typu SNEX.
Celem ćwiczenia GOSE (Gotland Sentry) jest zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową, a także doskonalenie procedur obrony kolektywnej. Istotnym elementem jest również rozwijanie interoperacyjności oraz zdolności dowodzenia w środowisku międzynarodowym, jak również pogłębiona analiza wyzwań bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego
— napisało Dowództwo.
Ćwiczenie to ma dowodzić - jak podkreślono we wpisie - „że partnerstwo polityczne obu państw przekłada się na praktyczne działania operacyjne”.
SNEX (Short Notice Exercise) to ćwiczenie charakteryzujące się krótkim czasem uprzedzenia zaangażowanych w nie sił, które ma na celu sprawdzenie ich zdolności do realizacji zadań w nakazanym reżimie czasowym. Charakter SNEX oznacza brak długiego okresu planowania, dużą dynamikę działań oraz nacisk na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność. To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową
— poinformowało DORSZ.
CZYTAJ TEŻ:
— Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę! „DORSZ uruchomił wszystkie dostępne siły”
— Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad przeniosły się do obwodu królewieckiego! W ćwiczeniach wzięła udział rosyjska Flota Bałtycka
— Szwecja szykuje się na potencjalny atak Rosji. Opracowano 7 wariantów obrony - w oparciu o wojnę na Ukrainie i obecność w NATO
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741222-gotlandzka-straz-na-baltyku-pierwsze-takie-manewry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.