„To nie jest już tylko zagrożenie dla zwykłych obywateli, którzy cierpią każdego dnia na skutek wojenki w sądach, ale przede wszystkim jest to zagrożenie dla polskiej suwerenności. Jeśli państwo, które teoretycznie nie ma możliwości egzekucji prawa, przestaje być państwem suwerennym” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 dr Oskar Kida, konstytucjonalista.
Opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę tzw. „polskiego wątku” afery korupcyjnej Sławomira Nowaka. Stało się to jeszcze przed procesem, powołano się na „oczywisty brak podstaw oskarżenia”. Główny proces, dotyczący rzekomej korupcji na Ukrainie, toczy się nadal.
Dziwaczna praktyka
To bulwersująca sprawa. W tej sprawie sąd uznawał wcześniej, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo…
