„Ukraina nie może ignorować stopniowego zaostrzania zasad pobytu jej obywateli w Polsce, dlatego dla powracających trzeba przygotować system wsparcia socjalnego” – oświadczyła zastępczyni szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Iryna Wereszczuk.
Niespełna 10 dni temu Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy, uzależniający wypłatę świadczenia 800 plus cudzoziemcom - w tym także Ukraińcom - od m.in. od aktywności zawodowej rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole. ZUS co miesiąc będzie sprawdzał, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. To pokłosie wcześniejszego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Urzędniczka biura prezydenta Ukrainy Iryna Wereszczuk uważa, że Ukraińcom żyje się w Polsce coraz trudniej.
Nie jest im tu łatwo. Szczególnie ciężko mają osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, samotne matki z małymi dziećmi oraz inne wrażliwe kategorie naszych obywateli. Nie możemy też ignorować stopniowego zaostrzania wymogów dotyczących pobytu Ukraińców w Polsce. Dotyka to szczególnie tych, którzy nie mają możliwości podjęcia pracy
— powiedziała Wereszczuk cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.
Tymczasem pod koniec sierpnia br. premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że rząd zmienił zasady przekraczania granicy państwowej i mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat mogą wyjeżdżać do innych krajów. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji Ukraińcy w wieku 18-60 lat nie mogli opuszczać swego kraju.
Może będą chcieli wrócić?
W minioną sobotę Wereszczuk gościła w Warszawie, stwierdziła, że dla Ukraińców, powracających do ojczyzny z Polski, potrzebny jest system wsparcia socjalnego.
Dlatego musimy zawczasu przygotować ukraiński system wsparcia socjalnego — tymczasowe mieszkania, pomoc humanitarną, medyczną i społeczną, aby nasi obywatele, którzy będą chcieli wrócić, otrzymali odpowiednie wsparcie od państwa
— napisała w komunikatorze Telegram zastępczyni szefa biura prezydenta Zełenskiego.
Zauważyła, że równie ważne jest zapewnienie pomocy organizacyjnej i logistycznej dla takiego powrotu.
W najbliższym czasie wniesiemy tę kwestię pod obrady Platformy ds. Ukraińców za granicą z udziałem właściwych organów władzy, organizacji społecznych i międzynarodowych oraz polskich partnerów
— podkreśliła Wereszczuk.
koal/PAP
